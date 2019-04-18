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Força Tática

Traficante acusado de assaltar joalheria é preso em Vitória

Matheus da Silva de Almeida, de 21 anos, foi preso por uma equipe da Força Tática do 1°Batalhão da Polícia Militar

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 15:21

Publicado em 

18 abr 2019 às 15:21
Matheus da Silva de Almeida foi preso por policiais da Força Tática Crédito: Divulgação
Apontado como gerente do tráfico de drogas do Morro do Cabral, em Vitória, Matheus da Silva de Almeida, de 21 anos, foi preso por uma equipe da Força Tática do 1°Batalhão da Polícia Militar durante um patrulhamento de rotina na noite desta quarta-feira (17).
Matheus é acusado de participar de uma quadrilha que assaltou em joalheria no Centro de Vitória. O roubo a uma casa de câmbio, na mesma região, também é investigado. 
Traficante acusado de assaltar joalheria é preso em Vitória
Durante a tentativa de assalto à joalheria, os proprietários da loja foram atingidos por tiros, um homem foi atingido de raspão na boca e uma mulher foi ferida na perna. Segundo a Polícia Civil, outros três homens que participaram do roubo foram presos no ano passado
Segundo a polícia, o grupo que efeituou o assalto à joalheria tem participação em diversos roubos pela Grande Vitória. Matheus, que tem envolvimento com o tráfico de drogas, apresenta várias passagens pela polícia. 

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