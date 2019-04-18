Traficante acusado de assaltar joalheria é preso em Vitória

Matheus é acusado de participar de uma quadrilha que assaltou em joalheria no Centro de Vitória. O roubo a uma casa de câmbio, na mesma região, também é investigado.

Segundo a polícia, o grupo que efeituou o assalto à joalheria tem participação em diversos roubos pela Grande Vitória. Matheus, que tem envolvimento com o tráfico de drogas, apresenta várias passagens pela polícia.