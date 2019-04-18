Apontado como gerente do tráfico de drogas do Morro do Cabral, em Vitória, Matheus da Silva de Almeida, de 21 anos, foi preso por uma equipe da Força Tática do 1°Batalhão da Polícia Militar durante um patrulhamento de rotina na noite desta quarta-feira (17).
Matheus é acusado de participar de uma quadrilha que assaltou em joalheria no Centro de Vitória. O roubo a uma casa de câmbio, na mesma região, também é investigado.
Traficante acusado de assaltar joalheria é preso em Vitória
Durante a tentativa de assalto à joalheria, os proprietários da loja foram atingidos por tiros, um homem foi atingido de raspão na boca e uma mulher foi ferida na perna. Segundo a Polícia Civil, outros três homens que participaram do roubo foram presos no ano passado.
Segundo a polícia, o grupo que efeituou o assalto à joalheria tem participação em diversos roubos pela Grande Vitória. Matheus, que tem envolvimento com o tráfico de drogas, apresenta várias passagens pela polícia.