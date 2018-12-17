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Ouro e relógios

Bandidos fazem buraco em parede para roubar joalheria em Cariacica

Prejuízo, segundo a polícia, pode ultrapassar R$ 200 mil

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 19:08
Joalheria foi furtada no início da manhã desta segunda-feira (17), em Cariacica Crédito: Glacieri Carrareto
Uma joalheria de Cariacica foi furtada no início da manhã desta segunda-feira (17), por volta das 6h30 da manhã. Os bandidos entraram por outro estabelecimento, que fica ao lado da loja, localizada na Avenida Expedido Garcia. De acordo com a dona da joalheria, os criminosos levaram artigos de ouro e relógios que estavam na vitrine. Um prejuízo inicial, segundo a polícia, de R$ 200 mil.
Ao Gazeta Online, a dona do estabelecimento, que não quis se identificar, lamentou o ocorrido. "Quando a gerente chegou para trabalhar, ela foi informada pela funcionária da loja ao lado que tinham arrombado a joalheria e que eles tinham feito um buraco na parede para passar pra cá. Ouro e relógios foram levados, são coisas específicas e valiosas", disse.
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Os bandidos levaram, ainda, o arquivo com as imagens do circuito interno do estabelecimento. A joalheria, que tem 24 anos de história na região, já foi assaltada quatro vezes. 
A segurança não é suficiente. É dolorido, preocupante, desestimula a gente porque fizemos um investimento muito alto. E aí acontece isso a uma semana do Natal. É bem complicado
Empresária
VEJA VÍDEO
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC), sob responsabilidade do delegado Fabiano Rosa. Uma equipe da Perícia da Polícia Civil esteve no local nesta segunda-feira (17), e inicialmente o prejuízo estimado é de aproximadamente $200 mil reais. Até o momento ninguém foi detido.
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