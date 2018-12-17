Bandidos fazem buraco em parede para roubar joalheria em Cariacica

Uma joalheria defoi furtada no início da manhã desta segunda-feira (17), por volta das 6h30 da manhã. Os bandidos entraram por outro estabelecimento, que fica ao lado da loja, localizada na Avenida Expedido Garcia. De acordo com a dona da joalheria, os criminosos levaram artigos de ouro e relógios que estavam na vitrine. Um prejuízo inicial, segundo a polícia, de R$ 200 mil.

Ao Gazeta Online, a dona do estabelecimento, que não quis se identificar, lamentou o ocorrido. "Quando a gerente chegou para trabalhar, ela foi informada pela funcionária da loja ao lado que tinham arrombado a joalheria e que eles tinham feito um buraco na parede para passar pra cá. Ouro e relógios foram levados, são coisas específicas e valiosas", disse.