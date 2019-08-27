prisão

Guarda de Vila Velha prende foragido da Bahia acusado de homicídio

Ele estava vivendo em uma casa na Barra do Jucu, bairro do município Canela Verde

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 04:14

Depois de um ano escapando da polícia baiana, Rafael Conceição de Oliveira, 29 anos, acusado de homicídio na Bahia, foi localizado e preso pela Guarda Municipal de Vila Velha, na noite deste sábado (24). Ele estava vivendo em uma casa na Barra do Jucu, bairro do município Canela Verde.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a Polícia Civil baiana, juntamente com a coordenação de inteligência da Guarda e da subsecretaria de Inteligência do Espírito Santo conseguiu identificar que Rafael estava no município de Vila Velha, onde vivia com tranquilidade. Inclusive, tinha dois empregos: de motoboy e de descarregador de carga de caminhão.

No entanto, contra Rafael havia um mandado de prisão em aberto por assassinato na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, onde integrava o Grupo do Gueto. Em outubro, outro integrante do mesmo bando, Eldo Ferreira Batista, foi preso em Vila Velha, mas no bairro João Goulart.

Rafael foi detido quando seguia a pé para casa após sair da casa e um amigo, por volta das 20h15. Ao receber voz de prisão, ele correu para tentar fugir, mas foi perseguido e detido.

O acusado foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

