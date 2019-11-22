O delegado Ludogério Ralf da Costa, que estava com a CNH vencida quando se envolveu em um acidente de trânsito no início desta semana, foi transferido para o Gabinete da Superintendência de Polícia Especializada. A realocação foi divulgada no Diário Oficial do Espírito Santo desta quinta-feira (21).
Delegado com CNH suspensa é transferido de cargo para receber salário
De acordo com a Polícia Civil, a transferência aconteceu apenas para que ele possa receber o salário normalmente durante as investigações. Em relação à unidade policial escolhida para a transferência do delegado, a entidade garantiu que seguiu uma decisão administrativa, segundo a qual os policiais vão para a respectiva superintendência de origem.
Afastado do cargo desde essa quarta-feira (20), o delegado permanece longe das funções e é alvo de duas apurações distintas na Corregedoria da PC. A primeira é uma investigação sumária, relacionada às implicações administrativas do fato ilegal; já a segunda é um inquérito policial, que apura as consequências criminais.
RELEMBRE O CASO
Na tarde desta segunda-feira (18), Ludogério Ralf da Costa se envolveu em um acidente de trânsito sem vítimas, enquanto dirigia uma viatura descaracterizada no bairro Jardim Camburi, em Vitória. No momento em que a Polícia Militar chegou ao local, apenas o motorista do outro veículo estava presente.
Em nota, a assessoria da PM informou que, por meio de uma pesquisa no sistema, constatou-se que o delegado estava com o Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Consequentemente, um auto de infração foi lavrado contra ele por estar com a documentação irregular e por dirigir sem os documentos exigidos por lei.