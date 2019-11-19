Dirigindo com carteira suspensa, delegado será afastado após batida de trânsito no ES

Chefatura da Polícia Civil Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Dirigindo com CNH suspensa, delegado será afastado após batida de trânsito no ES

Polícia Civil vai afastar o delegado Ludogério Ralff da Costa após ele ter se envolvido em um acidente de trânsito com uma viatura descaracterizada na tarde desta segunda-feira (18) em Jardim Camburi Vitória . De acordo com a polícia, ninguém ficou ferido. No registro do Ciodes, consta a informação de que o delegado está com o direito de dirigir suspenso.

Os policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) informaram que foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito entre um Sentra, conduzido por Ludogério, e um Troller T4. Quando os policiais chegaram ao local da colisão, somente o condutor do Troller T4 e um policial civil foram encontrados. Ao ser questionado, o policial informou que estava no local porque Ludogério tinha requisitado uma nova viatura para buscar documentos em casa. No entanto, quando os PMs chegaram, não encontraram o delegado.

Quando a equipe chegou para verificar o fato, somente um dos condutores estava no local e sem ferimentos. Através de uma consulta feita no sistema Renach, foi constatado que o outro motorista, que não estava no local, dirigia o veículo com a carteira suspensa. O condutor terá a carteira cassada, informa a assessoria da PM.

Contra o delegado foi lavrado auto pela infração que se enquadra nos artigos 256, 307 e 162 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A Polícia Civil informou que o Sentra utilizado pelo delegado é fruto de apreensão. O carro foi solicitado à Justiça por Ludogério para ser usado como viatura, conforme prevê a legislação brasileira. O pedido foi atendido e o veículo disponibilizado.

CORREGEDORIA

Desta forma, segundo a Polícia Civil, os procedimentos relativos à documentação, licenciamento e regularização do veículo são responsabilidades de Ludogério. A polícia informa que, assim que tomou conhecimento do fato, iniciou uma apuração rigorosa das circunstâncias em que se deu a colisão. A corregedoria da PC foi acionada e o caso segue sob investigação