Delegado com CNH suspensa é afastado após se envolver em colisão no ES

Corregedoria da Polícia Civil apura o caso Crédito: Vitor Jubini

O delegado da Polícia Civil que se envolveu em um acidente de trânsito e estava com a carteira de habilitação suspensa foi afastado preventivamente de suas funções. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (20). Ludogério Ralff da Costa continuará recebendo o salário normalmente enquanto a Corregedoria da Polícia Civil apura a conduta do agente.

Na publicação do Diário Oficial, assinada pelo delegado-chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a decisão leva em consideração a "preocupação com a a transparência das investigações e objetivando a ampla defesa do servidor", "a hierarquia e a disciplina da Instituição Policial Civil", entre outras medidas listadas.

O CASO

Na tarde da última segunda-feira (18), o delegado Ludogério Ralff da Costa se envolveu em um acidente de trânsito com uma viatura descaracterizada em Jardim Camburi Vitória . Ninguém ficou ferido. No registro do Ciodes, constava a informação de que o delegado está com o direito de dirigir suspenso.

Os policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) informaram que foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito entre um Sentra, conduzido por Ludogério, e um Troller T4. Quando os policiais chegaram ao local da colisão, somente o condutor do Troller T4 e um policial civil foram encontrados. Ao ser questionado, o policial informou que estava no local porque Ludogério tinha requisitado uma nova viatura para buscar documentos em casa. No entanto, quando os PMs chegaram, não encontraram o delegado.

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Quando a equipe chegou para verificar o fato, somente um dos condutores estava no local e sem ferimentos. Através de uma consulta feita no sistema Renach, foi constatado que o outro motorista, que não estava no local, dirigia o veículo com a carteira suspensa. O condutor terá a carteira cassada, informa a assessoria da PM.

Contra o delegado foi lavrado auto pela infração que se enquadra nos artigos 256, 307 e 162 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A Polícia Civil informou que o Sentra utilizado pelo delegado é fruto de apreensão. O carro foi solicitado à Justiça por Ludogério para ser usado como viatura, conforme prevê a legislação brasileira. O pedido foi atendido e o veículo disponibilizado.