Delegado com CNH suspensa é afastado após se envolver em colisão no ES

O delegado da Polícia Civil que se envolveu em um acidente de trânsito e estava com a carteira de habilitação suspensa foi afastado preventivamente de suas funções. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (20). Ludogério Ralff da Costa continuará recebendo o salário normalmente enquanto a Corregedoria da Polícia Civil apura a conduta do agente.
Na publicação do Diário Oficial, assinada pelo delegado-chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a decisão leva em consideração a "preocupação com a a transparência das investigações e objetivando a ampla defesa do servidor", "a hierarquia e a disciplina da Instituição Policial Civil", entre outras medidas listadas.
O CASO
Na tarde da última segunda-feira (18), o delegado Ludogério Ralff da Costa se envolveu em um acidente de trânsito com uma viatura descaracterizada em Jardim Camburi, Vitória. Ninguém ficou ferido. No registro do Ciodes, constava a informação de que o delegado está com o direito de dirigir suspenso.
Os policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) informaram que foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito entre um Sentra, conduzido por Ludogério, e um Troller T4. Quando os policiais chegaram ao local da colisão, somente o condutor do Troller T4 e um policial civil foram encontrados. Ao ser questionado, o policial informou que estava no local porque Ludogério tinha requisitado uma nova viatura para buscar documentos em casa. No entanto, quando os PMs chegaram, não encontraram o delegado.
Quando a equipe chegou para verificar o fato, somente um dos condutores estava no local e sem ferimentos. Através de uma consulta feita no sistema Renach, foi constatado que o outro motorista, que não estava no local, dirigia o veículo com a carteira suspensa. O condutor terá a carteira cassada, informa a assessoria da PM.
Contra o delegado foi lavrado auto pela infração que se enquadra nos artigos 256, 307 e 162 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A Polícia Civil informou que o Sentra utilizado pelo delegado é fruto de apreensão. O carro foi solicitado à Justiça por Ludogério para ser usado como viatura, conforme prevê a legislação brasileira. O pedido foi atendido e o veículo disponibilizado.
Antes de oficializar no Diário Oficial, a Polícia Civil já havia informado que o delegado seria afastado. "A Corregedoria da Polícia Civil está providenciando o afastamento do delegado. O carro se encontra apreendido. A Polícia Civil destaca que não compactua com desvios de conduta ou atitudes que infrinjam a lei, e todas as providências cabíveis serão tomadas", disse em nota.