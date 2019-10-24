UPA da Serra

Confusão entre policial militar e médico termina em delegacia na Serra

Alegando demora no atendimento, um policial militar e a mulher dele discutiram na unidade hospitalar. O caso foi parar na polícia

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 13:14

Redação de A Gazeta

Data: 16/09/2019 - ES - Serra - Delegacia Regional de Laranjeiras - Viatura da Polícia Civil - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
Uma confusão motivada por suposta demora no atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra terminou na 3ª Delegacia Regional da Serra na noite desta quarta-feira (23). Um policial militar, 26 anos, a mulher dele, 28 anos, e um médico, 36 anos, foram encaminhados à unidade policial após discussão e quebra-quebra.

Polícia Militar foi acionada à UPA da Serra para atender uma denúncia de que uma mulher estaria danificando a unidade hospitalar. No local, os militares foram informados que uma mulher de 28 anos tinha ido ao hospital, acompanhada do marido, para levar a irmã dela que estava doente.
Alegando demora no atendimento da irmã, a mulher teria danificado uma porta e uma lixeira da Unidade de Pronto Atendimento. O subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão, explicou que o médico estava no consultório quando ouviu uma discussão na área de espera dos pacientes.
"Essa paciente chegou muito nervosa e foi classificada na cor laranja. Dentro do protocolo, o laranja significa tempo de espera de 10 minutos. Ela estava nervosa e ansiosa, mas o sinais vitais estavam normais. Em quatro minutos que ela estava esperando, o médico começou a ouvir uma gritaria e pediu para a paciente entrar"
Aldo Lugão - Subsecretário de Saúde da Serra
Segundo a polícia, a paciente foi acompanhada ao consultório pelo policial militar, que é cunhado dela. Durante o atendimento, o médico teria questionado a necessidade da confusão anterior ao chamado médico. A partir daí, o médico e o policial militar começaram a discutir. O médico então saiu da sala, recusou a continuidade do diagnóstico e acionou os seguranças.
Neste momento, ainda de acordo com informações da polícia, o então acompanhante se identificou como policial, anunciou que estava armado e saiu do consultório com a paciente em uma cadeira de rodas.
Aos policiais, o médico disse que a paciente aguardou atendimento por quatro minutos e foi chamada. De acordo com relato do médico, o policial estava nervoso. Após discussão, o policial teria colocado a mão na cintura, indicando estar armado.
A Polícia Militar foi acionada e encaminhou todos os envolvidos para a 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que a mulher do PM foi autuada em flagrante por dano ao patrimônio público, pagou fiança e foi liberada. O militar, 26 anos, foi autuado por desobediência. Ele assinou um termo circunstanciado (TC) e foi liberado.

