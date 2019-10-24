Confusão entre policial militar e médico termina em delegacia na Serra
Uma confusão motivada por suposta demora no atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra terminou na 3ª Delegacia Regional da Serra na noite desta quarta-feira (23). Um policial militar, 26 anos, a mulher dele, 28 anos, e um médico, 36 anos, foram encaminhados à unidade policial após discussão e quebra-quebra.
A Polícia Militar foi acionada à UPA da Serra para atender uma denúncia de que uma mulher estaria danificando a unidade hospitalar. No local, os militares foram informados que uma mulher de 28 anos tinha ido ao hospital, acompanhada do marido, para levar a irmã dela que estava doente.
Alegando demora no atendimento da irmã, a mulher teria danificado uma porta e uma lixeira da Unidade de Pronto Atendimento. O subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão, explicou que o médico estava no consultório quando ouviu uma discussão na área de espera dos pacientes.
"Essa paciente chegou muito nervosa e foi classificada na cor laranja. Dentro do protocolo, o laranja significa tempo de espera de 10 minutos. Ela estava nervosa e ansiosa, mas o sinais vitais estavam normais. Em quatro minutos que ela estava esperando, o médico começou a ouvir uma gritaria e pediu para a paciente entrar"
Segundo a polícia, a paciente foi acompanhada ao consultório pelo policial militar, que é cunhado dela. Durante o atendimento, o médico teria questionado a necessidade da confusão anterior ao chamado médico. A partir daí, o médico e o policial militar começaram a discutir. O médico então saiu da sala, recusou a continuidade do diagnóstico e acionou os seguranças.
Neste momento, ainda de acordo com informações da polícia, o então acompanhante se identificou como policial, anunciou que estava armado e saiu do consultório com a paciente em uma cadeira de rodas.
Aos policiais, o médico disse que a paciente aguardou atendimento por quatro minutos e foi chamada. De acordo com relato do médico, o policial estava nervoso. Após discussão, o policial teria colocado a mão na cintura, indicando estar armado.
A Polícia Militar foi acionada e encaminhou todos os envolvidos para a 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que a mulher do PM foi autuada em flagrante por dano ao patrimônio público, pagou fiança e foi liberada. O militar, 26 anos, foi autuado por desobediência. Ele assinou um termo circunstanciado (TC) e foi liberado.