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Vitória

Amigas são detidas pela PM após confusão em boate na Praia do Canto

De acordo com a Polícia Militar, as duas estariam envolvidas no furto do celular de uma cliente do local. Uma delas desacatou o policial que registrou a ocorrência

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 05:53

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

23 ago 2019 às 05:53
DPJ de Vitória Crédito: Edson Chagas
Duas amigas foram detidas pela Polícia Militar após se envolverem em uma confusão em uma boate da Praia do Canto, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (23).
De acordo com a PM, duas mulheres, ambas de 34 anos, estariam envolvidas no furto de um aparelho celular de uma cliente que também estava no estabelecimento.
> Homem é morto em estacionamento após confusão em boate de Cariacica
Ao notar que o celular havia sumido, a vítima informou o crime aos seguranças do local. O aparelho foi encontrado por seguranças dentro de uma lixeira. Após recuperar o item, a dona do celular foi embora.
> Expulso de boate, cliente volta e atira em 3 pessoas na Praia da Costa
Uma das mulheres que trabalha como segurança da boate relatou à Polícia Militar que foi ofendida pelas duas clientes. Um sargento da PM responsável pelo caso registrou no Boletim de Ocorrência que uma das suspeitas disse que ele era "soberbo e que ele não poderia fazer nada com ela".
As duas foram detidas e levadas para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que nenhuma das vítimas representou criminalmente contra as conduzidas. Desta forma, elas foram ouvidas e liberadas na manhã desta sexta-feira.
Amigas são detidas pela PM após confusão em boate na Praia do Canto
 

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