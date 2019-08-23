Amigas são detidas pela PM após confusão em boate na Praia do Canto

DPJ de Vitória Crédito: Edson Chagas

Polícia Militar após se envolverem em uma confusão em uma boate da Praia do Canto, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (23). Duas amigas foram detidas pelaapós se envolverem em uma confusão em umada Praia do Canto, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (23).

De acordo com a PM, duas mulheres, ambas de 34 anos, estariam envolvidas no furto de um aparelho celular de uma cliente que também estava no estabelecimento.

Ao notar que o celular havia sumido, a vítima informou o crime aos seguranças do local. O aparelho foi encontrado por seguranças dentro de uma lixeira. Após recuperar o item, a dona do celular foi embora.

Uma das mulheres que trabalha como segurança da boate relatou à Polícia Militar que foi ofendida pelas duas clientes. Um sargento da PM responsável pelo caso registrou no Boletim de Ocorrência que uma das suspeitas disse que ele era "soberbo e que ele não poderia fazer nada com ela".

As duas foram detidas e levadas para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que nenhuma das vítimas representou criminalmente contra as conduzidas. Desta forma, elas foram ouvidas e liberadas na manhã desta sexta-feira.

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