Incêndio atinge área externa da UPA de Serra Sede nesta terça

Umatingiu a área externa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede na manhã desta terça-feira (24). Ofoi acionado para atender a ocorrência. De acordo com a Prefeitura da, o incêndio foi controlado. Ninguém ficou ferido.

A Guarda Municipal informou que as chamas foram provocadas por moradores em situação de rua. O subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão, informou que o atendimento não precisou ser interrompido.

"Atearam fogo em um colchão na área externa, mas as chamas foram controladas pelos nossos seguranças. A UPA não parou de funcionar. Há suspeita de que o incêndio tenha sido provocado por moradores em situação de rua, mas isso será apurado", afirma.