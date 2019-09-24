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Serra

Incêndio atinge área externa da UPA de Serra Sede nesta terça

De acordo com a Prefeitura da Serra, ninguém ficou ferido
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 set 2019 às 08:25

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 08:25

Um incêndio atingiu a área externa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede na manhã desta terça-feira (24). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. De acordo com a Prefeitura da Serra, o incêndio foi controlado. Ninguém ficou ferido.
A Guarda Municipal informou que as chamas foram provocadas por moradores em situação de rua. O subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão, informou que o atendimento não precisou ser interrompido.
"Atearam fogo em um colchão na área externa, mas as chamas foram controladas pelos nossos seguranças. A UPA não parou de funcionar. Há suspeita de que o incêndio tenha sido provocado por moradores em situação de rua, mas isso será apurado", afirma.

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