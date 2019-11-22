Sambista foi assassinado em Vila Velha Crédito: Foto reprodução

Your browser does not support the audio element. Suspeito de ter assassinado sambista da Boa Vista é preso em MG

Um dos autores do homicídio do sambista Wudson Carlos Pinto de Oliveira, 42 anos, foi preso na quarta-feira (20), em Mutum, Minas Gerais, por policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. O crime aconteceu no dia 21 de março deste ano. Wudson Carlos era conselheiro da escola de samba Independente de Boa Vista, de Cariacica. A vítima foi assassinada com oito tiros, no bairro Vila Garrido, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu por cumprimento de mandado de prisão temporária. A motivação do crime e outras informações serão passadas pela polícia na manhã desta sexta-feira (22).

O CRIME

Wudson Carlos Pinto de Oliveira, de 42 anos, integrante da escola de samba Independente de Boa Vista, foi morto com oito tiros na Rua Capitão Vieira de Melo, no bairro Vila Garrido, em Vila Velha, no dia 21 de março. Na ocasião, informaram que ele foi assassinado em uma emboscada armada para ele no alto do morro.

O homicídio aconteceu por volta das 21h. Ná época do crime, moradores afirmaram ter ouvido vários disparos na região. Wudson teria descido a ladeira já baleado e em seguida caído. O carro dele estava no morro e foi encontrado com a parte da frente e a lateral incendiadas.

Na ocasião, a polícia informou que os assassinos teriam colocado fogo no carro, mas moradores apagaram com medo de que ele explodisse. A Polícia Civil e a perícia estiveram no local e recolheram cápsulas de pistola.

Wudson era conselheiro da escola de samba Boa Vista, de Cariacica. A família esteve no local do crime, na época, mas preferiu não dar entrevista.