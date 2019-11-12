Crime em Aracê: dez meses depois, morte de empresário segue impune

Assassino de empresário em Aracê, Domingos Martins, deixou uma mensagem escrita com sangue próximo ao corpo da vítima Crédito: Polícia Civil

Se você não pode me pagar com dinheiro, me paga com a vida, a frase foi escrita com o sangue do empresário Gerson João Modolo, e deixada pelo assassino ao lado do corpo da vítima no dia 23 de janeiro deste ano. Mais de dez meses depois do crime, a polícia ainda não prendeu o responsável pela morte da vítima, e sequer tem uma linha de investigação. Gerson foi encontrado morto na própria casa, na região de Nossa Senhora do Carmo, localizada no distrito de Aracê, em Domingos Martins.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação, na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante.

A polícia destacou que testemunhas já foram ouvidas, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Além disso, acrescentou que todas as denúncias que chegam à delegacia são apuradas pelos policiais.

A Polícia Civil finalizou ainda destacando que qualquer contribuição de populares para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, com a garantia de sigilo e anonimato.

O CRIME

O empresário, dono de uma pousada localizada em Nossa Senhora do Carmo, na Região Serrana do Espírito Santo, foi morto com uma pancada na cabeça dentro da própria casa.

Empresário morto em casa. Assassino deixou recado com sangue de vítima. Crédito: Reprodução/ Site Montanhas Capixabas

Na época, a Polícia Civil informou ao lado do corpo da vítima, o autor do crime deixou uma mensagem escrita com sangue.

Na ocasião, à equipe do site de notícias Montanhas Capixabas, a Polícia Civil informou que Gerson estava sozinho em casa pois a esposa teria ido levar a filha em outra cidade, na terça-feira (22) à noite. O corpo foi encontrado na manhã de quarta-feira (23) e a suspeita é de que ele tenha sido morto com uma paulada na cabeça.

O corpo do empresário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim e a Polícia Civil está apurando o caso desde então.

MORADORES ASSUSTADOS