Gangue de carro executa rapaz e deixa amigo ferido em Vitória

Quatro criminosos desceram do veículo e atiraram contra as vítimas. Eles tentaram correr para os fundos da casa. Pieterson morreu no local. O outro rapaz de 21 anos foi baleado com dois tiros, sendo um nas costas e outro na testa. Mesmo ferido, ele pulou um muro e se escondeu na casa de um vizinho. A vítima foi atendida pelo Samu ainda no local e depois foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), na Capital.