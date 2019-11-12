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Goiabeiras

Gangue de carro executa rapaz e deixa amigo ferido em Vitória

O jovem Pieterson Alves Valério, 20 anos, morreu após ter sido baleado com quatro tiros. Um amigo dele ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 10:46

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 10:46

Policiais e peritos da PC recolhem informações no local do crime Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Cinco bandidos em um carro executaram um jovem e balearam um amigo dele em uma casa na Rua Leopoldo Gomes Salles, no bairro Goiabeiras, em Vitória, na noite desta terça-feira (11). Pieterson Alves Valério, de 20 anos, foi morto com quatro tiros. De acordo com testemunhas, a gangue chegou ao local em um carro. Eles pararam em frente ao imóvel onde Pieterson e um jovem de 21 estavam com outros amigos por volta das 22h.

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Quatro criminosos desceram do veículo e atiraram contra as vítimas. Eles tentaram correr para os fundos da casa. Pieterson morreu no local. O outro rapaz de 21 anos foi baleado com dois tiros, sendo um nas costas e outro na testa. Mesmo ferido, ele pulou um muro e se escondeu na casa de um vizinho. A vítima foi atendida pelo Samu ainda no local e depois foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), na Capital. 
Peritos e policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. A polícia não quis passar informações sobre o caso para não atrapalhar as investigações. O corpo de Pieterson foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Segundo a polícia, Pieterson e o amigo já tinham sido presos anteriormente. Até o início da madrugada desta terça-feira (12), o estado de saúde do jovem de 21 anos era considerado grave.

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