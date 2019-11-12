Gangue de carro executa rapaz e deixa amigo ferido em Vitória

Cinco bandidos em um carro executaram um jovem e balearam um amigo dele em uma casa na Rua Leopoldo Gomes Salles, no bairro Goiabeiras, em Vitória, na noite desta terça-feira (11). Pieterson Alves Valério, de 20 anos, foi morto com quatro tiros. De acordo com testemunhas, a gangue chegou ao local em um carro. Eles pararam em frente ao imóvel onde Pieterson e um jovem de 21 estavam com outros amigos por volta das 22h.
Quatro criminosos desceram do veículo e atiraram contra as vítimas. Eles tentaram correr para os fundos da casa. Pieterson morreu no local. O outro rapaz de 21 anos foi baleado com dois tiros, sendo um nas costas e outro na testa. Mesmo ferido, ele pulou um muro e se escondeu na casa de um vizinho. A vítima foi atendida pelo Samu ainda no local e depois foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), na Capital.
Peritos e policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. A polícia não quis passar informações sobre o caso para não atrapalhar as investigações. O corpo de Pieterson foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Segundo a polícia, Pieterson e o amigo já tinham sido presos anteriormente. Até o início da madrugada desta terça-feira (12), o estado de saúde do jovem de 21 anos era considerado grave.