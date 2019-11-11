Beco Lindolfo da Conceição no bairro Santo Antônio, em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

Your browser does not support the audio element. Vizinho atira em mulher com bebê no colo em Vitória

Revoltado após discutir com uma pessoa em um bar do bairro Santo Antônio, em Vitória , um homem atirou em uma vizinha que estava a caminho da igreja na noite deste domingo (10). A mulher, uma secretária de 28 anos, estava com um filho de 9 meses no colo quando foi atingida. De acordo com a Polícia Civil, a vítima seguia para a igreja com o bebê, o enteado de 8 anos, e a mãe de 66 anos.

Quando a mulher e os familiares passavam pelo beco Lindolfo da Conceição, às 19h25, se depararam com o vizinho armado. Com a arma em punho, o homem teria dito para as vítimas levantarem os braços. Visivelmente alterado, ele atirou para o alto. Em seguida, disparou na direção da mulher e fugiu. Ela foi ferida com um tiro na região lombar.

A vítima foi levada de carro pelo marido para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas). A mãe da secretária informou na manhã desta segunda-feira (11) que a filha passou por uma cirurgia. O quadro de saúde dela é estável. A pensionista disse que ela, a filha e os netos foram surpreendidos quando seguiam com destino a uma igreja da região.

"Eu só o vi o brilho da arma, não consegui ver o rosto da pessoa. Depois que ouvi o tiro, minha filha disse que tinha sido baleada. Eu passei a mão nas costas dela e ela tava toda ensanguentada. Fiquei tão nervosa que eu desabei. Tinha muita gente no beco na hora. Nunca passei por isso, foi muito ruim. Não tinha motivos para ele fazer isso. A primeira rua que ele viu e entrou, saiu atirando", disse.