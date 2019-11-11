Vendedor ambulante é assassinado durante o trabalho na feira de Aribiri

Homicídio na feira de Aribiri Crédito: Divulgação

Um vendedor ambulante morreu após ser baleado na feira de Aribiri, em Vila Velha , por volta das 8 horas, deste domingo (10). Além dele, uma mulher também foi baleada com um tiro de raspão na cabeça. No momento da ocorrência a feira estava cheia e muita gente saiu correndo do local.

Testemunhas contaram que a vítima, Ricardo José Ribeiro, de 38 anos, era vendedor ambulante e comercializava eletrônicos, como carregadores para celular na feira. Durante o período de trabalho de Ricardo, dois homens chegaram de moto, um deles desceu da moto com o capacete na cabeça, e foi até onde o vendedor estava.

Um dos bandidos perguntou para ele o preço do carregador, mas quando o ambulante virou para respondê-lo começou a atirar. A Polícia Civil encontrou cinco perfurações no corpo da vítima. Além de Ricardo, uma mulher foi atingida com um tiro de raspão na cabeça. Ela foi encaminhada para o Pronto Atendimento da Glória.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que até o momento nenhum suspeito foi detido e a motivação do crime. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.