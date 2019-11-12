Suspeito de invadir apartamentos de luxo no ES Crédito: Câmeras de monitoramento

Your browser does not support the audio element. Polícia caça suspeito de arrombar apartamentos de luxo na Praia do Canto

A Polícia Civil procura por um criminoso que teria entrado e roubado mais de R$ 370 mil reais em joias e dinheiro de quatro apartamentos de luxo na Praia do Canto , em Vitória. Em uma das invasões, a uma cobertura, o bandido passou a noite e também entrou na cobertura vizinha.

O alvo mais recente foi um apartamento no primeiro andar de um prédio, no dia 12 de outubro. Após rondar a região por cerca de 30 minutos, como mostram câmeras de videomonitoramento da região , o suspeito entra no imóvel por volta das 20h30. Ele se aproveitou de uma casa abandonada ao lado do prédio para acessar o apartamento por uma janela, segundo informações da Polícia Civil.

O criminoso foi bastante objetivo: foi direto ao cofre da casa no quarto do casal. De lá, tirou dinheiro, joias e relógios de marca. O prejuízo estimado pelo proprietário foi de R$ 100 mil reais.

Algumas características chamam atenção em todos os casos. "Os proprietários estavam viajando em todos os casos e sempre ele acessa o imóvel pelo lado de fora. Ou ele estuda o local antes, ou ele tem informações privilegiadas", descreveu o delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP).

Outro registro foi no meio do ano. O bandido entrou na noite do dia 30 de junho e só saiu na madrugada do dia 2 de julho, após passar a noite em uma cobertura. Do primeiro imóvel, ele levou R$ 10 mil em dinheiro, 2 mil dólares, 2 mil euros e muitas joias, levando a um prejuízo de R$ 250 mil. Os objetos estavam em um cofre no closet da cobertura. No apartamento havia outros produtos de valor, como vinhos avaliados em R$ 8 mil, mas nada mais foi levado.

O suspeito aproveitou que já estava no alto do prédio para invadir a cobertura vizinha. O proprietário desse outro imóvel preferiu não prestar declaração à polícia, não relacionamento os pertences. Para ter acesso ao local sem ter que passar por dentro do prédio, o ladrão escalou os andaimes que os pedreiros usavam para fazer uma obra de restauração da fachada lateral do prédio. Dentro do condomínio, o criminoso sabia até mesmo onde estavam as câmeras e se esquivava com habilidade dos registros para conseguir não ter o rosto filmado.

O primeiro registro na Delegacia de Segurança Patrimonial foi em janeiro. Por volta das 18 horas do dia 19 de janeiro, o indivíduo invadiu o mesmo conjunto de prédios, mas dessa vez em outro apartamento também dos andares mais baixos. O ladrão entrou por meio de uma janela da área de serviço e tomou uma caixa de joias  que o dono não soube avaliar o total  e mais um malote de R$ 20 mil em dinheiro.

Ele entrou por volta das 18 horas, mas não foi possível precisar quanto tempo o suspeito ficou no local. O furto só foi identificado no dia seguinte, quando os proprietários chegaram de viagem.

Para a Polícia Civil, as situações semelhantes e bem específicas apontam a participação de outras pessoas. "São locais com muitas pessoas circulando. Porém, o suspeito parece sempre saber o que procurar e onde procurar, não leva pertences grandes, mas sim os mais valiosos. Contamos com a ajuda da população para ajudar a identificar e deter este indivíduo", descreveu o delegado.