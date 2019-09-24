Fernando Gomes Verciene e Weverton da Cruz Pereira foram presos Crédito: Divulgação

Praia do Canto, Dois homens foram presos suspeitos de arrombar uma casa de churrasquinho na Rua João da Cruz, na Vitória , na madrugada desta terça-feira (24). Weverton da Cruz Pereira, 27 anos, e Fernando Gomes Verciene, 29 anos, foram flagrados pela Polícia Militar

arrombar duas portas. Inicialmente, Fernando se identificou como Fransuah. Testemunhas contaram que viram quatro homens entrando no estabelecimento por volta das 4h. De acordo com o proprietário do imóvel, os bandidos entraram após quebrar oito cadeados eduas portas.

Avenida Rio Branco, no mesmo bairro, avistaram um homem andando com uma cafeteira na mão. O suspeito foi abordado e confessou que havia furtado o eletrodoméstico na casa de churrasquinho. Policiais militares que realizavam o patrulhamento pela, no mesmo bairro, avistaram um homem andando com uma cafeteira na mão. O suspeito foi abordado e confessou que havia furtado o eletrodoméstico na casa de churrasquinho.

Your browser does not support the audio element. Dupla é presa após arrombar casa de churrasquinhos na Praia do Canto

Aos militares, o suspeito revelou que os comparsas dele ainda estavam no local. Os PMs seguiram ao estabelecimento e flagraram outro suspeito. A TV já tinha sido tirada do suporte e colocada em cima de uma mesa. A dupla foi presa e levada para a 1ª Delegacia Regional, em Vitória.

Outros dois criminosos conseguiram fugir levando R$ 3 mil, uma televisão, um liquidificador e um espremedor de frutas. Na delegacia, a Polícia Civil identificou que Fransuah deu nome falso e se chamava Fernando. De acordo com o delegado Márcio Braga, titular da 1ª Delegacia Regional, Weverton e Fernando serão autuados por furto.

“Eles querem dinheiro para comprar droga. Vigiam a polícia, segurança, moradores e donos de loja e sabem o momento de agir e sair do flagrante. Eles vão responder por furto majorado e provavelmente vão ficar presos”, informa o delegado.