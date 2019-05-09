Bandidos usam caminhonete para arrombar loja na Serra; veja vídeo

(veja vídeo acima) para quebrar a porta de vidro que protegia a loja de roupa e eletrodomésticos. Com a porta destruída, eles jogaram caixas de eletrodomésticos na carroceria e fugiram. Três lojas foram arrombadas por criminosos durante a madrugada dessa quinta-feira (9) na Serra . Não há informações de detidos. Em um dos estabelecimentos, no bairro Feu Rosa, o proprietário avalia prejuízo de R$ 12 mil. Os criminosos usaram uma caminhonetepara quebrar a porta de vidro que protegia a loja de roupa e eletrodomésticos. Com a porta destruída, eles jogaram caixas de eletrodomésticos na carroceria e fugiram.

A ação dos criminosos durou menos de 40 segundos, segundo o proprietário. Era 3h15 e eu ouvi um barulho muito forte, porque o vidro estourou. Minha esposa gritou que arrombaram a loja. Eu saí na varanda e vi uma caminhonete e eles jogando produtos em cima da caminhonete. Eu pago muito imposto aqui e não tem segurança nenhuma, contou o dono.

Porta de vidro do comércio fica estilhaçada após arrombamento, na Serra Crédito: Foto: Reprodução/ TV Gazeta

Segundo ele, essa é a 9ª vez que o comércio sofre algum tipo de ação violenta, em cinco anos. Uma grade para reforçar a proteção da loja seria colocada nesta quinta-feira. Não deu tempo, lamenta.

Outra loja arrombada nesta madrugada foi no bairro Nova Almeida. O terceiro estabelecimento invadido fica no bairro Barcelona, onde os criminosos acessaram as mercadorias pelo teto.

Não há informação de relação entre os três crimes.

Loja na Serra é arrombada pelo teto e tem mercadoria levada Crédito: Foto: VC no ESTV

A Polícia Civil disse que não tem acesso ao Boletim de Ocorrência dos casos e que eles serão investigados se forem formalizados em delegacias. Não foi informado se algum suspeito foi preso.