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Prejuízo

Bandidos usam caminhonete para arrombar loja na Serra; veja vídeo

A ação dos criminosos durou menos de 40 segundos, segundo o proprietário. Com a porta destruída, eles jogaram caixas de eletrodomésticos na carroceria e fugiram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2019 às 14:09

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 14:09

Três lojas foram arrombadas por criminosos durante a madrugada dessa quinta-feira (9) na Serra. Não há informações de detidos. Em um dos estabelecimentos, no bairro Feu Rosa, o proprietário avalia prejuízo de R$ 12 mil. Os criminosos usaram uma caminhonete (veja vídeo acima) para quebrar a porta de vidro que protegia a loja de roupa e eletrodomésticos. Com a porta destruída, eles jogaram caixas de eletrodomésticos na carroceria e fugiram.
A ação dos criminosos durou menos de 40 segundos, segundo o proprietário. Era 3h15 e eu ouvi um barulho muito forte, porque o vidro estourou. Minha esposa gritou que arrombaram a loja. Eu saí na varanda e vi uma caminhonete e eles jogando produtos em cima da caminhonete. Eu pago muito imposto aqui e não tem segurança nenhuma, contou o dono.
Porta de vidro do comércio fica estilhaçada após arrombamento, na Serra Crédito: Foto: Reprodução/ TV Gazeta
Segundo ele, essa é a 9ª vez que o comércio sofre algum tipo de ação violenta, em cinco anos. Uma grade para reforçar a proteção da loja seria colocada nesta quinta-feira. Não deu tempo, lamenta.
Outra loja arrombada nesta madrugada foi no bairro Nova Almeida. O terceiro estabelecimento invadido fica no bairro Barcelona, onde os criminosos acessaram as mercadorias pelo teto.
Não há informação de relação entre os três crimes.
Loja na Serra é arrombada pelo teto e tem mercadoria levada Crédito: Foto: VC no ESTV
A Polícia Civil disse que não tem acesso ao Boletim de Ocorrência dos casos e que eles serão investigados se forem formalizados em delegacias. Não foi informado se algum suspeito foi preso.
Bandidos usam caminhonete para arrombar loja na Serra

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