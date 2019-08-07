Procurou a polícia

Homem confessa crime após briga e corpo de mulher é achado na Serra

O crime, segundo o acusado, aconteceu no último domingo após uma briga entre o casal. Corpo foi encontrado no quarto de uma casa localizada no bairro Parque Jacaraípe

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 15:16

Isaac Ribeiro

Casa onde corpo da mulher foi encontrado em Parque Jacaraípe, na Serra Crédito: Isaac Ribeiro
Um mecânico industrial, de 25 anos, procurou a Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (7), na Serra, para confessar que matou a companheira, uma uruguaia de 29 anos, dentro de casa na Rua Niterói, no bairro Parque Jacaraípe. O crime, segundo o acusado, aconteceu no ultimo domingo (04) após uma briga entre o casal.
Depois de prestar depoimento, o acusado foi levado pelo delegado Josafá da Silva e uma equipe de investigadores até a casa onde ele disse ter cometido o crime.
No local, a polícia entrou o corpo na cama de um dos quartos da residência. O acusado ficou na mesma casa que a mulher morta até a última terça-feira (6). Depois, dormiu na casa de um amigo.
O CAMINHO ATÉ A CASA
O Gazeta Online acompanhou a polícia da delegacia até a casa onde o corpo da mulher foi encontrado. 
BRIGA POR CAUSA DE NOTEBOOK
O casal estava junto há dois anos e morava na casa há cerca de um mês. Segundo o acusado, que ainda não teve a identidade revelada pela polícia, ele e a companheira beberam vodca, cachaça e vinho antes da discussão.
Depois da bebida, o homem revelou para a polícia que começou a jogar no notebook, o que teria irritado a companheira, que buscava atenção por parte dele.
Durante essa discussão, a vítima teria, segundo depoimento do acusado, quebrado o notebook do companheiro e, a partir daí, começou a briga.
Após alegar ter sido agredido, o homem esganou a mulher, e ela desmaiou. O agressor disse para o delegado que após o desmaio, ela recobrou a consciência e depois morreu.
DELEGADO CONFIRMA ENCONTRO DO CORPO

