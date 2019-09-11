Polícia encontra plantação com 500 pés de maconha em Alfredo Chaves

O cultivo era feito em estufa com ventilação e iluminação especiais, sistema de irrigação, adubos e insumos usados no plantio Crédito: Reprodução

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, em Alfredo Chaves , descobriu, nesta terça-feira (10), uma plantação com cerca de 500 pés de maconha. O cultivo era realizado em um sítio, em São Bento de Urânia, na zona rural do município.

A plantação com mudas e plantas grandes foi descoberta pela investigação da Delegacia de Polícia Civil em parceria com o Serviço Reservado de Inteligência da Polícia Militar.

Segundo informações da polícia, os dois homens que estavam no local tentaram destruir parte da plantação e fugiram em direção à mata fechada.

Um dos homens, Ivis Ferreira Miranda, 33 anos, foi pego e autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Além da plantação, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e duas escopetas de cano serrado, que também foram apreendidas.

O delegado de Alfredo Chaves, David Gomes, disse que o sítio foi preparado para receber a plantação. “No local havia uma estufa, com ventilação e iluminação especiais, sistema de irrigação, adubos e insumos usados no plantio. Alguns pés já tinham mais de um metro de altura, e também havia muitas mudas pequenas, que ainda seriam plantadas.”

A maconha, as armas e o material usado no cultivo foram apreendidos e Ivis foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.