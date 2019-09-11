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Cultivo em estufa

Polícia encontra plantação com 500 pés de maconha em Alfredo Chaves

O cultivo era feito em estufa com ventilação e iluminação especiais, sistema de irrigação, adubos e insumos usados no plantio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 11:48

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 11:48

O cultivo era feito em estufa com ventilação e iluminação especiais, sistema de irrigação, adubos e insumos usados no plantio Crédito: Reprodução
Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, em Alfredo Chaves, descobriu, nesta terça-feira (10), uma plantação com cerca de 500 pés de maconha. O cultivo era realizado em um sítio, em São Bento de Urânia, na zona rural do município.
A plantação com mudas e plantas grandes foi descoberta pela investigação da Delegacia de Polícia Civil em parceria com o Serviço Reservado de Inteligência da Polícia Militar.
Segundo informações da polícia, os dois homens que estavam no local tentaram destruir parte da plantação e fugiram em direção à mata fechada.
Um dos homens, Ivis Ferreira Miranda, 33 anos, foi pego e autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
Além da plantação, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e duas escopetas de cano serrado, que também foram apreendidas.
O delegado de Alfredo Chaves, David Gomes, disse que o sítio foi preparado para receber a plantação. “No local havia uma estufa, com ventilação e iluminação especiais, sistema de irrigação, adubos e insumos usados no plantio. Alguns pés já tinham mais de um metro de altura, e também havia muitas mudas pequenas, que ainda seriam plantadas.”
A maconha, as armas e o material usado no cultivo foram apreendidos e Ivis foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.
O delegado informou ainda que as investigações continuam, porque há outros envolvidos, inclusive já identificados. “Nosso objetivo é realizar novas prisões e identificar o destino desse entorpecente”.

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