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Noroeste do ES

Casal é preso com droga e dinheiro em Barra de São Francisco

As prisões aconteceram na noite desta terça-feira (8). A polícia encontrou R$ 5.222,00 em dinheiro, além de uma quantidade de maconha com os dois

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 12:42
Casal é preso com droga e dinheiro em Barra de São Francisco
Casal é preso com droga e dinheiro em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação
Um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas no município de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Espírito Santo. A abordagem aconteceu na noite desta terça-feira (8), no bairro Vila Vicente, quando os militares avistaram os dois em uma motocicleta.
De acordo com a Polícia Militar, com os suspeitos foram encontrados uma pequena quantidade de maconha. Ao questionar sobre o entorpecente, os suspeitos acabaram revelando que havia mais droga escondida em uma residência.

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Na casa, os militares encontraram mais 200 gramas de maconha e a quantia de R$ 5.222,00 em dinheiro, além de materiais para embalagem da droga. Diante do flagrante, o casal foi preso e encaminhado para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem para comentar sobre as investigações deste caso e se os suspeitos continuam presos. No entanto, até o momento, ainda não se posicionou sobre o assunto.

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