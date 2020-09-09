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Crime

Ataques em Vila Velha: três suspeitos são detidos com armas

De acordo com a polícia, eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e de participação em ataques realizados em Dom João Batista

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 07:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 07:14
Polícia encontrou drogas, munição e dinheiro com o grupo
Polícia encontrou drogas, munição e dinheiro com o grupo Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Três homens foram detidos com armas em uma operação da Polícia Militar na noite desta terça-feira (09), em Vila Velha. Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e em ataques realizados na região.
Na operação, foram apreendidas duas armas, munição e dinheiro. A prisão foi realizada pela Força Tática da Polícia Militar, após o recebimento de informações sobre um ataque no bairro Dom João Batista, como explica o sargento Prates.
A prisão aconteceu assim que tivemos notícia de mais um ataque de indivíduos armados no bairro Dom João, em Vila Velha. Fizemos um cerco na região de origem deles, no bairro Santa Rita. E sabíamos que eles usavam como rota de fuga o bairro Zumbi dos Palmares. Esperamos assim cessar essa série de ataques que eles estavam realizando em Vila Velha, disse.

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SUSPEITA DE HOMICÍDIOS 

Ainda de acordo com o sargento, as três pessoas detidas teriam participado de homicídios em Vila Velha, utilizando o veículo com placas do Rio de Janeiro.
No momento da abordagem, foram encontradas armas com munições percutidas, que foram utilizadas, e foi logo após o ataque em Dom João. Então, há grande suspeita da participação direta deles em homicídios, afirmou.
Além disso, a polícia ainda teve informações de mais ataques cometidos com o uso do mesmo carro apreendido com o grupo. 
Tivemos notícia do ataque desses indivíduos pela menção desse veículo no bairro Cristóvão Colombo, na segunda-feira (7). Em dias anteriores, em outros locais que tiveram disparos, na região de Santa Rita e na baixada do Alecrim, e no bairro Dom João, onde esse veículo foi citado por populares com indivíduos efetuando disparos de armas de fogo, destacou.
Os homens detidos foram levados para a Delegacia de Vila Velha.
Com informações da TV Gazeta

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