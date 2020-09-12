Cabo dos Bombeiros bate em duas viaturas da Polícia Civil estacionadas
Um homem identificado como um cabo do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, de 32 anos, bateu em duas viaturas da Polícia Civil na madrugada deste sábado (12), que estavam estacionadas em frente à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, no Barro Vermelho. De acordo com a Polícia Militar, o cabo não fez o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez.
Ainda segundo a Polícia Militar, o cabo, cujo nome não foi divulgado, apresentou os documentos do veículo e não havia nenhuma pendência. Os agentes solicitaram que o condutor realizasse o teste do bafômetro, mas, de acordo com a polícia, ele não conseguiu fazer o teste. Ele foi autuado por constatação visual de embriaguez.
O impacto foi tão forte, que fez uma das viaturas subir a calçada e se chocar contra uma árvore.
O condutor não registrou ferimentos, mas reclamou de dores no peito e, segundo a Polícia Militar, foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) - antigo São Lucas, sob escolta da polícia. Assim que receber alta, ele será levado para a Primeira Delegacia Regional. A PM informou ainda que o veículo permaneceu na pista, pois não se locomovia e a remoção é de responsabilidade do proprietário.
O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros afirmou em nota que, ao ser comunicado da ocorrência envolvendo um militar da corporação, o oficial de plantão foi ao local e acompanhou os trabalhos do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. A nota ainda esclarece que todas as informações foram repassadas à corregedoria e um procedimento será instaurado para apuração dos fatos.
Com informações de Daniela Carla, repórter da TV Gazeta