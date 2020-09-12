Carro do bombeiro militar ficou com a frente totalmente destruída, após colisão com viaturas da Polícia Civil Crédito: Leitor

Your browser does not support the audio element. Cabo dos Bombeiros bate em duas viaturas da Polícia Civil estacionadas

Ainda segundo a Polícia Militar, o cabo, cujo nome não foi divulgado, apresentou os documentos do veículo e não havia nenhuma pendência. Os agentes solicitaram que o condutor realizasse o teste do bafômetro, mas, de acordo com a polícia, ele não conseguiu fazer o teste. Ele foi autuado por constatação visual de embriaguez.

O impacto foi tão forte, que fez uma das viaturas subir a calçada e se chocar contra uma árvore.

O condutor não registrou ferimentos, mas reclamou de dores no peito e, segundo a Polícia Militar, foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) - antigo São Lucas, sob escolta da polícia. Assim que receber alta, ele será levado para a Primeira Delegacia Regional. A PM informou ainda que o veículo permaneceu na pista, pois não se locomovia e a remoção é de responsabilidade do proprietário.

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros afirmou em nota que, ao ser comunicado da ocorrência envolvendo um militar da corporação, o oficial de plantão foi ao local e acompanhou os trabalhos do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. A nota ainda esclarece que todas as informações foram repassadas à corregedoria e um procedimento será instaurado para apuração dos fatos.