Guarda Municipal interrompe tiroteio no Ibes, em Vila Velha

Agentes da Guarda Municipal interromperam tiroteio em Vila Velha na noite desta sexta-feira (11) Crédito: Arquivo Gazeta

Uma troca de tiros entre duas pessoas assustou moradores do bairro Ibes, em Vila Velha , na noite desta sexta-feira (11). De acordo com a Guarda Municipal, o tiroteio aconteceu por causa de uma pessoa que teria sido baleada no bairro Santos Dumont, também no município canela-verde. Os suspeitos fugiram e não foram localizados.

Um motorista de aplicativo teria denunciado para agentes da Guarda Municipal que havia um homem armado circulando pelo bairro. Quando os agentes foram averiguar a ocorrência, se depararam com dois homens trocando tiros. Segundo a Guarda, eles teriam atacado a viatura e os agentes revidaram.

De acordo com os agentes da guarda que atenderam a ocorrência, uma pessoa teria sido baleada em Santos Dumont. Em função disso, um grupo teria se dirigido ao bairro vizinho, o Ibes, para "tirar satisfação", o que deu início ao tiroteio.