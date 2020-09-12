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Violência

Guarda Municipal interrompe tiroteio no Ibes, em Vila Velha

De acordo com a guarda, o confronto começou por conta de uma pessoa que teria sido baleada no bairro Santos Dumont; o crime também teria ligação com o tráfico de drogas da região

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 23:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 23:33
50 vagas para o cargo de guarda municipal abertas em Cariacica.
Agentes da Guarda Municipal interromperam tiroteio em Vila Velha na noite desta sexta-feira (11) Crédito: Arquivo Gazeta
Uma troca de tiros entre duas pessoas assustou moradores do bairro Ibes, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (11). De acordo com a Guarda Municipal, o tiroteio aconteceu por causa de uma pessoa que teria sido baleada no bairro Santos Dumont, também no município canela-verde. Os suspeitos fugiram e não foram localizados.
Um motorista de aplicativo teria denunciado para agentes da Guarda Municipal que havia um homem armado circulando pelo bairro. Quando os agentes foram averiguar a ocorrência, se depararam com dois homens trocando tiros. Segundo a Guarda, eles teriam atacado a viatura e os agentes revidaram.

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De acordo com os agentes da guarda que atenderam a ocorrência, uma pessoa teria sido baleada em Santos Dumont. Em função disso, um grupo teria se dirigido ao bairro vizinho, o Ibes,  para "tirar satisfação", o que deu início ao tiroteio.
Os suspeitos fugiram e não foram localizados pelos agentes da guarda, que acreditam que a motivação do confronto é o tráfico de drogas da região. 

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