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Bairro Santa Rita

Dois jovens são mortos a tiros dentro de casa em Vila Velha

As vítimas, identificadas como Jonas, 19 anos, e Gilmar Santos Dias, de 17 anos, estavam na residência junto com mais dois amigos, de 14 e 18 anos, quando foram surpreendidos por dois atiradores

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 20:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 20:37
Jonas e Gilmar foram mortos a tiros dentro de uma casa em Santa Rita, Vila Velha
Jonas e Gilmar foram mortos a tiros dentro de uma casa em Santa Rita, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois jovens foram assassinados a tiros dentro de uma casa no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na tarde deste sábado (12), na região conhecida como "Faixa de Gaza". As vítimas, identificadas como Jonas, 19 anos, e Gilmar Santos Dias, de 17 anos, estavam na residência junto com mais dois amigos, de 14 e 18 anos.
Testemunhas disseram que dois homens armados invadiram a residência e, sem dizer nada, começaram a atirar. O garoto de 14 anos correu e não foi baleado. O rapaz de 18 anos levou um tiro em cada braço, saiu correndo, foi socorrido por parentes e encaminhado para um hospital. Jonas e Gilmar levaram vários tiros e não resistiram.

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Segundo a Polícia Civil, foram disparados mais de 20 tiros dentro da casa. Segundo a namorada de Jonas, o sonho dele era ser engenheiro. "Era uma menino muito carinhoso, sonhador e feliz. Mas acabaram com tudo", lamentou.
A guerra entre traficantes deixa os moradores com medo na região que compreende os bairros Santa Rita, 1º de Maio e Ilha da Conceição. "Não tem paz, eles atiram em idoso, criança, qualquer um", contou, assustada, uma moradora.
A Polícia Militar fez rondas pela região, mas até o momento ninguém foi preso.
Jovens foram assassinados dentro de casa em Santa Rita
Jovens foram assassinados dentro de casa em Santa Rita Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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