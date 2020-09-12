Dois jovens são mortos a tiros dentro de casa em Vila Velha

Jonas e Gilmar foram mortos a tiros dentro de uma casa em Santa Rita, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois jovens foram assassinados a tiros dentro de uma casa no bairro Santa Rita, em Vila Velha , na tarde deste sábado (12), na região conhecida como "Faixa de Gaza". As vítimas, identificadas como Jonas, 19 anos, e Gilmar Santos Dias, de 17 anos, estavam na residência junto com mais dois amigos, de 14 e 18 anos.

Testemunhas disseram que dois homens armados invadiram a residência e, sem dizer nada, começaram a atirar. O garoto de 14 anos correu e não foi baleado. O rapaz de 18 anos levou um tiro em cada braço, saiu correndo, foi socorrido por parentes e encaminhado para um hospital. Jonas e Gilmar levaram vários tiros e não resistiram.

Segundo a Polícia Civil, foram disparados mais de 20 tiros dentro da casa. Segundo a namorada de Jonas, o sonho dele era ser engenheiro. "Era uma menino muito carinhoso, sonhador e feliz. Mas acabaram com tudo", lamentou.

A guerra entre traficantes deixa os moradores com medo na região que compreende os bairros Santa Rita, 1º de Maio e Ilha da Conceição. "Não tem paz, eles atiram em idoso, criança, qualquer um", contou, assustada, uma moradora.

A Polícia Militar fez rondas pela região, mas até o momento ninguém foi preso.