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Violência

Taxista de Marilândia é assassinado a tiros em rodovia de Colatina

Três suspeitos foram detidos pelo crime; De acordo com a Polícia Militar, eles queriam roubar o carro de Maciel Bernardo do Rosário, de 41 anos, que também era pastor

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 19:49
O corpo foi encontrado ao lado do carro
O corpo foi encontrado ao lado do carro Crédito: Heriklis Douglas
O taxista e pastor de uma igreja evangélica, Maciel Bernardo do Rosário, de 41 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (11) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O corpo do taxista foi encontrado ao lado do próprio carro, às margens da rodovia ES 248. A vítima morava e trabalhava em Marilândia. 
De acordo com a Polícia Militar, três suspeitos foram detidos pelo crime. Dois adolescentes de 16 anos e um jovem de 18 anos que são de Baixo Guandu e pretendiam roubar o carro do taxista. 
Pastor foi morto a tiros Crédito: Acervo Pessoal

SUSPEITOS PEDIRAM CORRIDA POR APLICATIVO

Segundo a PM, os suspeitos foram em Marilândia cobrar uma dívida de drogas. Na volta, solicitaram uma corrida por aplicativo com o taxista para voltar para casa. Quando o veículo passava pela rodovia a vítima percebeu que os suspeitos estavam armados e tentou parar o carro. Neste momento, um dos menores atirou e matou Maciel.  O taxista foi morto com disparos no rosto.
Assustados por causa da movimentação na estrada, eles acabaram abandonando o veículo. Os três bandidos tentaram fugir, mas acabaram presos pela polícia em uma casa abandonada na região.
Material apreendido com os suspeitos em Colatina
Material apreendido com os suspeitos em Colatina Crédito: Divulgação PMES
Os três suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Colatina. Uma submetralhadora de fabricação caseira usada no crime, um revólver e objetos dos bandidos foram apreendidos. Na casa de um deles, em Baixo guandu, a PM também encontrou uma grande quantidade de drogas.

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