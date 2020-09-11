Taxista de Marilândia é assassinado a tiros em rodovia de Colatina

O corpo foi encontrado ao lado do carro Crédito: Heriklis Douglas

O taxista e pastor de uma igreja evangélica, Maciel Bernardo do Rosário, de 41 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (11) em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. O corpo do taxista foi encontrado ao lado do próprio carro, às margens da rodovia ES 248. A vítima morava e trabalhava em Marilândia.

De acordo com a Polícia Militar , três suspeitos foram detidos pelo crime. Dois adolescentes de 16 anos e um jovem de 18 anos que são de Baixo Guandu e pretendiam roubar o carro do taxista.

Pastor foi morto a tiros Crédito: Acervo Pessoal

SUSPEITOS PEDIRAM CORRIDA POR APLICATIVO

Segundo a PM, os suspeitos foram em Marilândia cobrar uma dívida de drogas. Na volta, solicitaram uma corrida por aplicativo com o taxista para voltar para casa. Quando o veículo passava pela rodovia a vítima percebeu que os suspeitos estavam armados e tentou parar o carro. Neste momento, um dos menores atirou e matou Maciel. O taxista foi morto com disparos no rosto.

Assustados por causa da movimentação na estrada, eles acabaram abandonando o veículo. Os três bandidos tentaram fugir, mas acabaram presos pela polícia em uma casa abandonada na região.

Material apreendido com os suspeitos em Colatina Crédito: Divulgação PMES