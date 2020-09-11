Taxista de Marilândia é assassinado a tiros em rodovia de Colatina

O taxista e pastor de uma igreja evangélica, Maciel Bernardo do Rosário, de 41 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (11) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O corpo do taxista foi encontrado ao lado do próprio carro, às margens da rodovia ES 248. A vítima morava e trabalhava em Marilândia.
De acordo com a Polícia Militar, três suspeitos foram detidos pelo crime. Dois adolescentes de 16 anos e um jovem de 18 anos que são de Baixo Guandu e pretendiam roubar o carro do taxista.
SUSPEITOS PEDIRAM CORRIDA POR APLICATIVO
Segundo a PM, os suspeitos foram em Marilândia cobrar uma dívida de drogas. Na volta, solicitaram uma corrida por aplicativo com o taxista para voltar para casa. Quando o veículo passava pela rodovia a vítima percebeu que os suspeitos estavam armados e tentou parar o carro. Neste momento, um dos menores atirou e matou Maciel. O taxista foi morto com disparos no rosto.
Assustados por causa da movimentação na estrada, eles acabaram abandonando o veículo. Os três bandidos tentaram fugir, mas acabaram presos pela polícia em uma casa abandonada na região.
Os três suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Colatina. Uma submetralhadora de fabricação caseira usada no crime, um revólver e objetos dos bandidos foram apreendidos. Na casa de um deles, em Baixo guandu, a PM também encontrou uma grande quantidade de drogas.