Quiosque será reformado para abrigar companhia da PM na Curva da Jurema

"De todos os locais disponíveis, esse se apresentou como o melhor. Os pontos positivos são o posicionamento estratégico, o grande fluxo de pessoas, o bom espaço interno e a data de previsão da entrega"

À frente do Primeiro Batalhão da PM, o tenente-coronel Márcio Borges afirmou que essa é a conclusão de um problema que já perdura há 13 anos. A Terceira Companhia foi colocada de forma provisória em um imóvel pequeno, que tinha apenas um banheiro e não havia estacionamento suficiente para as viaturas, explicou.