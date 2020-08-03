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Quiosque será reformado para abrigar companhia da PM na Curva da Jurema

Estrutura passará por reforma para se adequar ao novo uso e policiais devem passar a trabalhar no local até dezembro deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 08:01

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 08:01

Imagens aéreas feitas por drone na Curva da Jurema, em Vitória
Obra na Curva da Jurema está sendo conduzida por uma concessão da Prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução
O antigo quiosque número 1 da Curva da Jurema, em Vitória, passará por reformas e será utilizado pela Polícia Militar. A nova estrutura deve ficar pronta entre o final de novembro e o início de dezembro deste ano, quando abrigará a Terceira Companhia do Primeiro Batalhão. A reforma será feita pela Prefeitura de Vitória. 
O ponto servirá de local de trabalho para cerca de 60 policiais militares, que, em esquema de plantão, fazem parte das forças de segurança de nove bairros: Praia do Canto, Enseada do Suá, Ilha do Boi, Ilha do Frade, Praia do Suá, Barro Vermelho, Santa Luzia, Santa Lúcia e Santa Helena.
"De todos os locais disponíveis, esse se apresentou como o melhor. Os pontos positivos são o posicionamento estratégico, o grande fluxo de pessoas, o bom espaço interno e a data de previsão da entrega"
Tenente-coronel Márcio Borges - Comandante do Primeiro Batalhão da Polícia Militar
À frente do Primeiro Batalhão da PM, o tenente-coronel Márcio Borges afirmou que essa é a conclusão de um problema que já perdura há 13 anos. A Terceira Companhia foi colocada de forma provisória em um imóvel pequeno, que tinha apenas um banheiro e não havia estacionamento suficiente para as viaturas, explicou.
Quiosque será reformado para abrigar companhia da PM na Curva da Jurema
Além disso, no final do ano passado, devido às fortes chuvas, os policiais sofreram com alagamentos no local. Desde então, eles estão abrigados temporariamente dentro do próprio batalhão. 

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