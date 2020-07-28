Homem é preso após ser flagrado despejando esgoto em área de restinga no ES

O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (27), em Conceição da Barra, no Norte do Estado Crédito: Divulgação

Uma denúncia de crime ambiental terminou com a prisão de um homem de 36 anos e na apreensão do caminhão conduzido por ele na tarde desta segunda-feira (27), em Conceição da Barra , no Norte do Estado. O homem foi flagrado, segundo a Polícia Militar Ambiental, despejando esgoto sem tratamento em área de restinga.

De acordo com a ocorrência, militares da Terceira Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental foram acionados para averiguar uma ocorrência de crime ambiental na Área de Proteção Ambiental (APA) de Conceição da Barra, na Unidade de Conservação (UC) do Norte do Espírito Santo

O crime foi constatado por gestores da unidade que, durante a ronda diária, flagraram o caminhão despejando os resíduos no local. Segundo a polícia, o esgoto teria sido recolhido em residências da região e despejados na área de proteção.

A ocorrência relata ainda que no local do crime foi possível constatar uma grande quantidade de dejetos oriundos de esgoto residencial. As denúncias desse tipo de crime eram recorrentes na companhia, mas a polícia ainda não tinha conseguido identificar os responsáveis.

Ao constatarem o fato, os militares deram voz de prisão ao motorista e apreenderam também o caminhão utilizado para transportar os dejetos. O homem foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Procurada pela reportagem de A Gazeta na manhã desta terça-feira (28), a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante no crime previsto no Art. 54. (Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora). O homem foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrado pelo delegado de plantão.

RISCO À SAÚDE

De acordo com o Comandante da Terceira Companhia de Polícia Militar Ambiental, capitão Fabrício Pereira Rocha, o descarte inadequado de esgoto sem tratamento pode comprometer a qualidade do solo e, principalmente, ocasionar problemas graves à saúde humana.

Os dejetos humanos contêm uma alta quantidade de microorganismos nocivos à saúde que, ao serem liberados na natureza podem causar: a contaminação do solo, prejudicando as plantações; a destruição da fauna aquática e ribeirinha; a inutilização dos lençóis freáticos e das fontes de água potável; e causar doenças, como a diarreia, a gastroenterite e outras infecções na população, explica.

Segundo o capitão Fabrício Pereira Rocha, o descarte desse tipo de material deve ser feito em terrenos específicos e autorizados pelos órgãos competentes para essa prática. Esses locais possuem toda uma estrutura para impedir que os dejetos contaminem o solo e a água. Dessa forma, protege-se tanto a natureza quanto a saúde da população, ressalta.

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