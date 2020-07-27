Jovem empina moto, bate de frente em poste e morre em Cariacica

Após bater contra o poste, a moto caiu na pista enquanto o rapaz ficou sobre a calçada Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um jovem de 21 anos morreu depois que a moto que ele pilotava bateu contra um poste, na Avenida São José, no bairro Vista Dourada, em Cariacica . Câmeras de segurança registraram o exato momento da colisão e mostraram que o rapaz praticava uma manobra conhecida como "grau", que consiste em empinar a motocicleta em uma das rodas.

Segundo moradores do bairro, o jovem descia empinando a moto, porém ao passar por um quebra-mola, o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra o poste de concreto, cerca de 15 metros à frente da lombada.

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O bombeiro civil Otávio, que é morador da região, ajudou a socorrer o rapaz e se assustou com a força da colisão ocorrida por volta das 14h30. Marcas deixadas na estrutura de concreto dão uma dimensão da força da batida.

"Foi um barulho ensurdecedor. Pela experiência que a gente tem, vimos que não era uma situação fácil. Nos aproximamos do local, e no momento que chegamos, verificamos que não havia batimento cardíaco, nem respiração. Fizemos um procedimento e conseguimos que ele voltasse por um período até a chegada da equipe do Samu ( Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ), que deu sequência no atendimento. Apesar dos esforços, ele infelizmente evoluiu para óbito", disse o bombeiro.

PRÁTICA COMUM

Otávio salientou ainda que o "grau" é prática constante na comunidade e geralmente é feita por jovens, ao ponto de já ter provocado outros acidentes.

Marcas do acidente ocorrido no último sábado (25) ficaram no poste Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Infelizmente já vi sim. É uma manobra arriscada e muitas pessoas têm esse hábito. A gente pede que não façam mais isso para que não ocorram mais situações como essa e mais famílias percam entes", disse o bombeiro, salientando que o rapaz de 21 anos usava capacete, ainda assim não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o ato de empinar moto é classificado como infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e também 7 pontos na carteira de habilitação do condutor.

O caso está sob investigação da Polícia Civil e a identidade da vítima não foi revelada.