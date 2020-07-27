Dono de lancha e a namorada que morreu em acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Piloto de lancha que bateu em píer em Vitória segue sem previsão de alta

A informação foi repassada por um dos filhos do empresário, Ygor Pinafo, na manhã desta segunda-feira (27) ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, em rápido contato feito no hospital. Segundo Ygor, o pai não deverá passar por cirurgia, de acordo com as avaliações repassadas pela equipe médica da unidade.

Lancha envolvida em acidente na baía de Vitória, no dia 25 Crédito: Reprodução/Internauta

Ygor também estava na lancha, porém desceu na Ilha do Frade, antes da colisão. No acidente, a embarcação "Diamante" bateu contra o píer de uma empresa particular na região da Ilha do Príncipe e a namorada de Silvino, a estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca , de 25 anos, morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas com o impacto, inclusive o próprio piloto.

O ACIDENTE

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.

A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) investiga as causas do acidente, mas nenhuma informação ainda foi divulgada.

A Polícia Civil informou que atuou apenas no recolhimento do corpo da vítima, que foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. "Não há investigação por parte da Polícia Civil, até o momento", disse, em nota.