O empresário do ramo da construção civil José Silvino Pinafo, que pilotava a lancha que colidiu contra um píer na Baía de Vitória no início da noite do último sábado (25), segue internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, sem previsão de alta médica.
Piloto de lancha que bateu em píer em Vitória segue sem previsão de alta
A informação foi repassada por um dos filhos do empresário, Ygor Pinafo, na manhã desta segunda-feira (27) ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, em rápido contato feito no hospital. Segundo Ygor, o pai não deverá passar por cirurgia, de acordo com as avaliações repassadas pela equipe médica da unidade.
Ygor também estava na lancha, porém desceu na Ilha do Frade, antes da colisão. No acidente, a embarcação "Diamante" bateu contra o píer de uma empresa particular na região da Ilha do Príncipe e a namorada de Silvino, a estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas com o impacto, inclusive o próprio piloto.
O ACIDENTE
De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) investiga as causas do acidente, mas nenhuma informação ainda foi divulgada.
A Polícia Civil informou que atuou apenas no recolhimento do corpo da vítima, que foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. "Não há investigação por parte da Polícia Civil, até o momento", disse, em nota.
ACIDENTE COM LANCHA
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta