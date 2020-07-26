Piloto de lancha quebrou sete costelas e está estável, segundo a família

Lancha bateu em píer de empresa na Ilha do Príncipe Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O empresário do ramo da construção civil José Silvino Pinafo - mais conhecido como Silvino - está em observação no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória. De acordo com a família, os médicos ainda não falaram se ele precisará de cirurgia. Ele teve fraturas nas costelas e clavícula e um pulmão perfurado. Ele estava na condução da lancha, da qual é proprietário, que se envolveu em acidente na Baía de Vitória, na noite de sábado (25).

Silvino era noivo de Bruna França Zocca , 25, que morreu no acidente. Outras duas pessoas que estavam na embarcação e também foram encaminhadas ao hospital já tiveram alta.

O também empresário Fernando Monjardim Júnior, dono da marina onde o veículo de Silvino fica atracado, foi o primeiro a chegar ao local do acidente na noite de sábado e ajudar no resgate das vítimas. Segundo ele, autorizado a falar pela família, o socorro começou poucos minutos após a colisão da lancha com o píer de uma empresa.

Fernando explica que, após o socorro, seguiu junto com os filhos do empresário para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. "Duas pessoas que estavam feridas tiveram alta ainda na noite de ontem (sábado, 25). Já Silvino teve sete costelas quebradas, clavícula fraturada, pulmão perfurado, além de outros ferimentos. Ele segue em estado estável e em observação, mas não sabemos ainda se precisará de cirurgia. Isso não foi falado pelos médicos. Essas são as últimas informações que tivemos", comenta.

Lancha envolvida em acidente na baía de Vitória, no dia 25 Crédito: Reprodução/Internauta

Silvino é sócio de uma empresa de construção civil com sede em Vila Velha e também piloto de kart. De acordo com a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), o condutor da embarcação era habilitado. Sete pessoas estavam na lancha. Entre elas, Silvino, a noiva, Bruna, e os dois filhos do empresário.