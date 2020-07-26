Acidente em Vitória: lancha tinha 7 ocupantes e condutor era habilitado, diz Marinha

Sete pessoas estavam na lancha Diamante, envolvida no acidente que matou a universitária Bruna França Zocca, de 25 anos, na noite de sábado (25). De acordo com a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), o condutor da embarcação era habilitado. A identidade dele, no entanto, não foi revelada pela Marinha do Brasil.
A embarcação Diamante navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória. A vítima morreu no local do acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo.
Na manhã deste domingo (26), a tia e madrinha de Bruna, Marta Cristina França, 50 anos, foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo da sobrinha. O sepultamento será realizado em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado, cidade natal de Bruna.
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- "A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval, informa que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento, no início da noite de sábado (25/07), sobre um acidente envolvendo uma lancha de esporte e recreio. A lancha colidiu com uma estrutura de aço nas proximidades da Ilha do Príncipe, no Canal do Porto de Vitória. Uma pessoa faleceu e três ficaram feridas. Uma equipe de militares da CPES chegou prontamente ao local a fim de prestar apoio e verificar o ocorrido. No momento do acidente, havia sete pessoas na embarcação. A equipe verificou que o condutor era habilitado. A Marinha lamenta o ocorrido, se solidariza com as famílias das vítimas e ressalta que as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas por meio de Inquérito Administrativo específico, do qual fazem parte, entre outros procedimentos, a realização de perícias na embarcação e de oitivas dos envolvidos."