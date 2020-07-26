AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tragédia

Acidente em Vitória: lancha tinha 7 ocupantes e condutor era habilitado, diz Marinha

A lancha Diamante navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa neste sábado (25). Uma pessoa morreu e três ficaram feridas

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 12:19
Lancha bateu em pier de empresa na Ilha do Príncie
Lancha bateu em pier de empresa na Ilha do Príncie Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
Sete pessoas estavam na lancha Diamante, envolvida no acidente que matou a universitária Bruna França Zocca, de 25 anos, na noite de sábado (25). De acordo com a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), o condutor da embarcação era habilitado. A identidade dele, no entanto, não foi revelada pela Marinha do Brasil.
A embarcação Diamante navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória. A vítima morreu no local do acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo.
Na manhã deste domingo (26), a tia e madrinha de Bruna, Marta Cristina França, 50 anos, foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo da sobrinha. O sepultamento será realizado em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado, cidade natal de Bruna.

Veja Também

Piloto de lancha quebrou sete costelas e está estável, segundo a família

Universitária que morreu em lancha será sepultada em Itaguaçu

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

  • "A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval, informa que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento, no início da noite de sábado (25/07), sobre um acidente envolvendo uma lancha de esporte e recreio. A lancha colidiu com uma estrutura de aço nas proximidades da Ilha do Príncipe, no Canal do Porto de Vitória. Uma pessoa faleceu e três ficaram feridas. Uma equipe de militares da CPES chegou prontamente ao local a fim de prestar apoio e verificar o ocorrido. No momento do acidente, havia sete pessoas na embarcação. A equipe verificou que o condutor era habilitado. A Marinha lamenta o ocorrido, se solidariza com as famílias das vítimas e ressalta que as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas por meio de Inquérito Administrativo específico, do qual fazem parte, entre outros procedimentos, a realização de perícias na embarcação e de oitivas dos envolvidos."

Veja Também

Blogueira conta que esteve em lancha horas antes do acidente em Vitória

"Guerreira, veio de Baixo Guandu para lutar", diz tia de jovem morta em acidente com lancha

Estudante de Fisioterapia morreu em acidente com lancha em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Canto superior esquerdo (maio/2025); canto superior direito (fevereiro/2026); foto inferior (julho/2026)
A volta ao mundo de Arnaldinho Borgo em 365 dias
Imagem de destaque
Crimes sexuais contra crianças e adolescentes: ninguém pode se calar diante da atrocidade
Vítimas invisíveis do feminicídio
Os órfãos do feminicídio e a reparação tardia do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados