'Guerreira, veio de Baixo Guandu para lutar', diz tia de jovem morta em acidente com lancha

Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca Crédito: Arquivo Pessoal

TV Gazeta, André Falcão, Marta revelou que soube da morte da universitária após receber um telefonema da irmã. Marta Cristina foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para reconhecer e liberar corpo da sobrinha na manhã deste domingo (26). Ao repórter da, André Falcão, Marta revelou que soube da morte da universitária após receber um telefonema da irmã.

"Minha sobrinha era uma menina linda, a minha princesinha. Guerreira, universitária, veio de Baixo Guandu para lutar. Deixou a mãe e o pai para estudar, trabalhar. Estava na flor da idade e aconteceu isso. Deus, né, sabe de todas as coisas. Ela era namorada do dono da lancha. Eles se apaixonaram, se encontraram e foi muito bom para ela e para ele." Marta Cristina - Tia da vítima

Lancha bateu em pier de empresa na Ilha do Príncie Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O ACIDENTE

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.

A vítima morreu no local do acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo e os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Na manhã deste domingo (26), a tia e madrinha de Bruna, Marta Cristina França, 50 anos, foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo da sobrinha.

Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca Crédito: Arquivo Pessoal

INVESTIGAÇÃO

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval, informou que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento do acidente envolvendo uma lancha de esporte e recreio e que uma equipe de militares da CPES foi até o local para prestar apoio e verificar o ocorrido.

"A Marinha lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias das vítimas, ressaltando que as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas por meio de Inquérito Administrativo específico", afirmou.