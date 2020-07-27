Veja o local onde ocorreu acidente com lancha em Vitória

O empresário do ramo da construção civil José Silvino Pinafo, que estava na condução da lancha, está em observação no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória.

De acordo com a família, os médicos ainda não falaram se ele precisará de cirurgia. Ele teve fraturas nas costelas e clavícula e um pulmão perfurado. O empresário é o namorado de Bruna, que acabou morrendo no acidente.