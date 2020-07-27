Veja o local onde ocorreu acidente com lancha em Vitória

A reportagem da TV Gazeta mostou o local onde uma lancha colidiu no último sábado (25), na Baía de Vitória, matando a universitária Bruna França Zocca, de 25 anos.
A embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória. A Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo e a ocorrência ficou aos cuidados da Capitania dos Portos, que vai apurar as causas do acidente.
Segundo testemunhas, a universitária estava na parte da frente da lancha, uma das mais atingidas no momento da colisão. A Marinha do Brasil voltou no local neste domingo (26). O órgão vai investigar as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, através de um inquérito administrativo.
O empresário do ramo da construção civil José Silvino Pinafo, que estava na condução da lancha, está em observação no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória.
De acordo com a família, os médicos ainda não falaram se ele precisará de cirurgia. Ele teve fraturas nas costelas e clavícula e um pulmão perfurado. O empresário é o namorado de Bruna, que acabou morrendo no acidente.