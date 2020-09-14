Atenção motorista

Acidente com três veículos interdita totalmente a BR 101 em Vila Velha

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta, um caminhão e um carro colidiram, mas não houve vítimas

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 15:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 15:54
Viaturas da PRF no local do acidente, na BR 101
Acidente entre carreta, caminhão e carro interditou a BR 101 nesta segunda (14) Crédito: Divulgação/PRF
Um acidente na BR 101 causou a interdição total da rodovia no quilômetro 310, em Vila Velha, no início da tarde desta segunda-feira (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi uma colisão traseira que envolveu uma carreta, um caminhão e um carro. Ninguém ficou ferido.
A PRF não informou a dinâmica do acidente, mas, segundo a polícia, houve apenas danos materiais. O acidente aconteceu em cima da ponte sobre o Rio Jucu no sentido de Vitória - Guarapari, mas as duas pistas precisaram ser interditadas. Equipes da PRF e da Eco101, concessionária que administra a rodovia, estiveram no local.
De acordo com a Eco101, a pista foi liberada em ambos os sentidos do quilômetro 310 por volta das 16h40. O fluxo segue normal em ambas as vias.

