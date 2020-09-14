Duplicação da BR 101 entre Viana e Guarapari será entregue nesta terça

Também nesta terça (15) serão entregues dois viadutos: um em Amarelos, no km 321, e outro no trevo de Guarapari, no km 335, onde vai acontecer a cerimônia. Segundo a assessoria de imprensa da Eco101, o evento contará com as presenças do secretário Executivo do Ministério da Infraestrutura (Minfra), Marcelo Sampaio Cunha Filho, e do Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Alexandre Porto, entre outras autoridades.