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24 km concluídos

Duplicação da BR 101 entre Viana e Guarapari será entregue nesta terça

Na mesma ocasião também serão entregues dois viadutos: um em Amarelos, no km 321, e outro no trevo de Guarapari, no km 335, onde vai acontecer a cerimônia

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 10:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 10:58
BR 101 entre Viana e Guarapari: 30 km de duplicação concluídos
BR 101 entre Viana e Guarapari: 24 km de duplicação concluídos Crédito: Divulgação Eco 101
Mais uma parte da duplicação da BR 101 no trecho que liga Viana a Guarapari (km 308 e km 323) foi concluída. Metade do trecho já estava pronto, e os outros 9 km que faltavam serão entregues pela concessionária Eco101  que administra a rodovia federal  na manhã desta terça-feira (15). A cerimônia de liberação ao tráfego está marcada para as 11 horas, no km 335 da rodovia, em Guarapari. Os outros 6 km restantes serão entregues até o final do ano.
Também nesta terça (15) serão entregues dois viadutos: um em Amarelos, no km 321, e outro no trevo de Guarapari, no km 335, onde vai acontecer a cerimônia. Segundo a assessoria de imprensa da Eco101, o evento contará com as presenças do secretário Executivo do Ministério da Infraestrutura (Minfra), Marcelo Sampaio Cunha Filho, e do Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Alexandre Porto, entre outras autoridades.

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Procurada na manhã desta segunda-feira (14), a concessionária Eco101 afirmou que as informações referentes às obras só serão passadas durante a cerimônia, em coletiva de imprensa a ser realizada também nesta terça-feira.

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