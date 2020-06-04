Veja como está a duplicação da BR 101 nas regiões Sul e Norte do ES

Alça de acesso à BR 262 em Viana Crédito: Reprodução/Eco101

A Eco101 adiou para o início do próximo ano a duplicação da BR 101 no intervalo entre Guarapari e Anchieta. As obras seriam iniciadas no segundo semestre deste ano, mas a pandemia do novo coronavírus empurrou o cronograma para 2021.

Até o próximo mês de setembro deste ano, está prevista a entrega dos quinze quilômetros restantes da duplicação do trecho entre Viana e Guarapari (km 308 e km 323) e que fazem parte de uma ampliação total de 30 quilômetros.

A informação é do diretor-superintendente da Eco101 - concessionária que administra a rodovia -, Carlos Eduardo Xisto. Na tarde desta quarta-feira (03), ele participou de uma audiência online da Comissão de Fiscalização da Concessão da BR 101, da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini.

De acordo com a Eco101, até o momento já foram investidos na BR 101 um total de R$ 1,65 bilhão, destinados não só a ampliação, mas ainda em obras de restauração e recuperação do piso, implantação de passarelas, recuperação pista, melhoria na sinalização, implantação de placas, nivelamento de pista, dentre outras.

Confira como está a situação das obras previstas para a rodovia que, até o momento, conta com 32,5 quilômetros duplicados pela concessionária.

ANDAMENTO DAS OBRAS DA BR 101

Trecho de Viana a Guarapari

A obra contempla 30 quilômetros de duplicação, dos quais 15 já foram liberados. A entrega dos 15 quilômetros finais (km 308 e km 323) está prevista para setembro, segundo o diretor-superintendente da Eco101, Carlos Eduardo Xisto.

No trecho também foi entregue o viaduto de interseção das BRs 101 e 262, localizado no Km 305. O investimento total destas obras, segundo a Eco101, é de R$ 159 milhões.

Viadutos

Já foram entregues três viadutos construídos fora da área de duplicação que está sendo posta em prática pela empresa entre Viana e Guarapari. O investimento total foi de R$ 38 milhões.

Km 302 - Próximo à PRF

Próximo à PRF Km 298 - Em Marcílio de Noronha

Em Marcílio de Noronha Km 298,5 - Em Vila Bethânia

Trecho da BR 101 na Serra Crédito: AP@Everton Nunes

Trecho de Guarapari a Anchieta

São 22 quilômetros de duplicação entre as duas cidades e que vai resultar em um investimento de R$ 130 milhões. As obras, com previsão de iniciarem no segundo semestre deste ano, foram adiadas para o início dos próximo ano.

No percurso serão construídos dois viadutos e quatro pontes. Vai do Km 335 ao Km 357,7. Segundo a Eco101, no trecho já foram realizadas a supressão vegetal e o resgate de fauna e flora. A próxima etapa envolve a mobilização de equipes e montagem do canteiro de obras, que será retomada após a normalização do cenário atual.

Obras em andamento

Segundo a concessionária, ainda estão sendo executadas obras em alguns pontos, sem citar prazos de conclusão. São elas:

Km 335 - Trevo de Guarapari

- Trevo de Guarapari Km 293 e Km 293,8 - Viadutos no Contorno de Vitória, ambos em Cariacica, em um investimento de R$ 19,5 milhões

- Viadutos no Contorno de Vitória, ambos em Cariacica, em um investimento de R$ 19,5 milhões Km 321 - Viaduto em Amarelos, Guarapari

- Viaduto em Amarelos, Guarapari Km 310 - Ponte sobre o Rio Jucu, em Viana

- Ponte sobre o Rio Jucu, em Viana Km 328 - Ponte sobre o Rio Iguapé, em Guarapari

Trecho Norte

As obras de duplicação do trecho da BR 101 que vai da Serra até Pedro Canário, totalizando 262 quilômetros, aguarda o licenciamento ambiental. A análise esbarra em um trecho de cerca de 23 quilômetros que corta a Reserva Ambiental de Sooretama (Rebio) e sua área de amortecimento. Pela atual legislação ambiental não pode haver duplicação que cause impacto em área ambiental de proteção total.

A situação vem sendo analisada em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Segundo o diretor-superintendente da Eco101, Carlos Eduardo Xisto, já foram realizadas as audiências públicas na região e a expectativa era de que ainda no primeiro semestre deste ano fosse liberada a licença provisória, o que não ocorreu até agora.

Obras na Serra

Cidade Pomar - Segundo a Eco101, o trecho ainda está sob a jurisdição do DNIT e está em negociação a sua transferência para a Eco101, que relata já ter projetos para obras no local.

- Segundo a Eco101, o trecho ainda está sob a jurisdição do DNIT e está em negociação a sua transferência para a Eco101, que relata já ter projetos para obras no local. Contorno de Vitória - Aguarda a transferência do trecho para a concessionária para a realização de obras.

Repactuação do contrato

Durante a audiência, foi informado pelo diretor-presidente da Eco101 que a ANTT ainda está avaliando a repactuação do contrato de concessão. Ele aponta que o atraso na concessão dos licenciamentos ambientais afetou o cronograma de obras da empresa.