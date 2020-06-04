Veja como está a duplicação da BR 101 nas regiões Sul e Norte do ES

A Eco101 adiou para o início do próximo ano a duplicação da BR 101 no intervalo entre Guarapari e Anchieta. As obras seriam iniciadas no segundo semestre deste ano, mas a pandemia do novo coronavírus empurrou o cronograma para 2021.
Até o próximo mês de setembro deste ano, está prevista a entrega dos quinze quilômetros restantes da duplicação do trecho entre Viana e Guarapari (km 308 e km 323) e que fazem parte de uma ampliação total de 30 quilômetros.
A informação é do diretor-superintendente da Eco101 - concessionária que administra a rodovia -, Carlos Eduardo Xisto. Na tarde desta quarta-feira (03), ele participou de uma audiência online da Comissão de Fiscalização da Concessão da BR 101, da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini.
A BR 101 percorre o Estado de Norte a Sul, num total de 461,1 quilômetros. Segundo Xisto, a BR 101 conta com outros 73,2 quilômetros já duplicados, obras que foram executadas antes da concessão da rodovia.
De acordo com a Eco101, até o momento já foram investidos na BR 101 um total de R$ 1,65 bilhão, destinados não só a ampliação, mas ainda em obras de restauração e recuperação do piso, implantação de passarelas, recuperação pista, melhoria na sinalização, implantação de placas, nivelamento de pista, dentre outras.
Confira como está a situação das obras previstas para a rodovia que, até o momento, conta com 32,5 quilômetros duplicados pela concessionária.
ANDAMENTO DAS OBRAS DA BR 101
Trecho de Viana a Guarapari
A obra contempla 30 quilômetros de duplicação, dos quais 15 já foram liberados. A entrega dos 15 quilômetros finais (km 308 e km 323) está prevista para setembro, segundo o diretor-superintendente da Eco101, Carlos Eduardo Xisto.
No trecho também foi entregue o viaduto de interseção das BRs 101 e 262, localizado no Km 305. O investimento total destas obras, segundo a Eco101, é de R$ 159 milhões.
Viadutos
Já foram entregues três viadutos construídos fora da área de duplicação que está sendo posta em prática pela empresa entre Viana e Guarapari. O investimento total foi de R$ 38 milhões.
- Km 302 - Próximo à PRF
- Km 298 - Em Marcílio de Noronha
- Km 298,5 - Em Vila Bethânia
Trecho de Guarapari a Anchieta
São 22 quilômetros de duplicação entre as duas cidades e que vai resultar em um investimento de R$ 130 milhões. As obras, com previsão de iniciarem no segundo semestre deste ano, foram adiadas para o início dos próximo ano.
No percurso serão construídos dois viadutos e quatro pontes. Vai do Km 335 ao Km 357,7. Segundo a Eco101, no trecho já foram realizadas a supressão vegetal e o resgate de fauna e flora. A próxima etapa envolve a mobilização de equipes e montagem do canteiro de obras, que será retomada após a normalização do cenário atual.
Obras em andamento
Segundo a concessionária, ainda estão sendo executadas obras em alguns pontos, sem citar prazos de conclusão. São elas:
- Km 335 - Trevo de Guarapari
- Km 293 e Km 293,8 - Viadutos no Contorno de Vitória, ambos em Cariacica, em um investimento de R$ 19,5 milhões
- Km 321 - Viaduto em Amarelos, Guarapari
- Km 310 - Ponte sobre o Rio Jucu, em Viana
- Km 328 - Ponte sobre o Rio Iguapé, em Guarapari
Trecho Norte
As obras de duplicação do trecho da BR 101 que vai da Serra até Pedro Canário, totalizando 262 quilômetros, aguarda o licenciamento ambiental. A análise esbarra em um trecho de cerca de 23 quilômetros que corta a Reserva Ambiental de Sooretama (Rebio) e sua área de amortecimento. Pela atual legislação ambiental não pode haver duplicação que cause impacto em área ambiental de proteção total.
A situação vem sendo analisada em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Segundo o diretor-superintendente da Eco101, Carlos Eduardo Xisto, já foram realizadas as audiências públicas na região e a expectativa era de que ainda no primeiro semestre deste ano fosse liberada a licença provisória, o que não ocorreu até agora.
Obras na Serra
- Cidade Pomar - Segundo a Eco101, o trecho ainda está sob a jurisdição do DNIT e está em negociação a sua transferência para a Eco101, que relata já ter projetos para obras no local.
- Contorno de Vitória - Aguarda a transferência do trecho para a concessionária para a realização de obras.
Repactuação do contrato
Durante a audiência, foi informado pelo diretor-presidente da Eco101 que a ANTT ainda está avaliando a repactuação do contrato de concessão. Ele aponta que o atraso na concessão dos licenciamentos ambientais afetou o cronograma de obras da empresa.
A Comissão de Fiscalização da Concessão da BR 101, da Assembleia Legislativa decidiu convocar, para próximas audiências, representantes do Ibama, responsável pelo licenciamento ambiental das obras, e da ANTT, que faz a regulação e fiscalização do contrato.