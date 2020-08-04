Eco101 retoma obra de duplicação entre Guarapari e Anchieta

Trecho entre Guarapari tem 22 quilômetros e deve ser entregue em 24 meses, segundo a Eco101 Crédito: Eco101

Paralisada por causa da pandemia de Covid-19 , a obra de duplicação de mais 22 quilômetros da BR 101 entre os municípios de Guarapari e Anchieta foi retomada ontem (3). A duplicação, segundo a concessionária Eco101 , vai custar cerca de R$ 122 milhões e será entregue em dois anos.

Além da nova duplicação, que ocorrerá do trevo de Guarapari (km 335) a Anchieta (km 357,7), também serão entregues pela concessionária, ainda neste segundo semestre, os 15 quilômetros finais de duplicação de Viana a Guarapari e os dois novos viadutos, sendo um em Guarapari, no km 321, e o outro em Amarelos, no km 335. Essa obra não foi paralisada durante a pandemia.

Antes da paralisação da obra entre Guarapari e Anchieta, foram realizados nesse trecho o resgate e remanejo de fauna, além do transplante de pequenas espécies de flora que estão em extinção para que fosse iniciada a retirada de vegetação para a intervenção. Agora nesta fase, no mês de agosto, haverá mobilização de equipes e o início dos serviços de terraplanagem, etapa em que são realizadas as movimentações de terra para construção da nova pista.

De acordo com o diretor-superintendente da Eco101, Carlos Xisto, com a duplicação deste trecho, serão construídos dois novos viadutos. O primeiro será próximo ao km 354 em Anchieta, possibilitando o acesso ao bairro Jabaquara e a conexão à rodovia estadual ES-146, que permite o acesso às praias de Anchieta, Ubu e ao Porto da Samarco . A segunda interseção será no km 357,7 também em Anchieta, dando acesso ao município de Alfredo Chaves pela rodovia estadual ES-146.

“As duas interseções serão dotadas de viadutos que permitirão os movimentos de entrada, saída e cruzamento da BR 101 de maneira segura e sem a necessidade de parar ou cruzar com os veículos que estiverem viajando pela rodovia”, detalhou o diretor.

Xisto explicou, ainda, que serão construídas quatro pontes neste trecho - uma no km 337,2 sobre o Rio Conceição com 18,40 m de extensão e outra no km 339,3 sobre o Rio Jabuti, esta com 70,51 m de extensão.

Já a terceira estrutura desse trecho será sobre o Rio Grande no km 347,9 com 11,90 m de extensão e por último a ponte sobre o Rio Benevente, no km 354,7, com 94 m de extensão. Nesses locais, as pontes atuais também passarão por obras de restauração e modernização.

Após a conclusão das obras de duplicação, todo o trecho contará com duas faixas para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto.