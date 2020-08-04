Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Eco101 retoma obra de duplicação entre Guarapari e Anchieta

Os 22 quilômetros deste trecho da BR 101 serão entregues em 24 meses, segundo a concessionária; obra estava parada por causa da pandemia

Públicado em 

04 ago 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Trecho entre Guarapari tem 22 quilômetros e deve ser entregue em 24 meses, segundo a Eco101
Trecho entre Guarapari tem 22 quilômetros e deve ser entregue em 24 meses, segundo a Eco101 Crédito: Eco101
Paralisada por causa da pandemia de Covid-19, a obra de duplicação de mais 22 quilômetros da BR 101 entre os municípios de Guarapari e Anchieta foi retomada ontem (3). A duplicação, segundo a concessionária Eco101, vai custar cerca de R$ 122 milhões e será entregue em dois anos.
Além da nova duplicação, que ocorrerá do trevo de Guarapari (km 335) a Anchieta (km 357,7), também serão entregues pela concessionária, ainda neste segundo semestre, os 15 quilômetros finais de duplicação de Viana a Guarapari e os dois novos viadutos, sendo um em Guarapari, no km 321, e o outro em Amarelos, no km 335. Essa obra não foi paralisada durante a pandemia.
Antes da paralisação da obra entre Guarapari e Anchieta, foram realizados nesse trecho o resgate e remanejo de fauna, além do transplante de pequenas espécies de flora que estão em extinção para que fosse iniciada a retirada de vegetação para a intervenção. Agora nesta fase, no mês de agosto, haverá mobilização de equipes e o início dos serviços de terraplanagem, etapa em que são realizadas as movimentações de terra para construção da nova pista.
De acordo com o diretor-superintendente da Eco101, Carlos Xisto, com a duplicação deste trecho, serão construídos dois novos viadutos. O primeiro será próximo ao km 354 em Anchieta, possibilitando o acesso ao bairro Jabaquara e a conexão à rodovia estadual ES-146, que permite o acesso às praias de Anchieta, Ubu e ao Porto da Samarco. A segunda interseção será no km 357,7 também em Anchieta, dando acesso ao município de Alfredo Chaves pela rodovia estadual ES-146.
“As duas interseções serão dotadas de viadutos que permitirão os movimentos de entrada, saída e cruzamento da BR 101 de maneira segura e sem a necessidade de parar ou cruzar com os veículos que estiverem viajando pela rodovia”, detalhou o diretor.

Veja Também

Ibama descarta duplicação da BR 101 dentro da reserva de Sooretama

BR 101: jovens colocam a vida em risco forçando “quebra de asa” no ES

Xisto explicou, ainda, que serão construídas quatro pontes neste trecho - uma no km 337,2 sobre o Rio Conceição com 18,40 m de extensão e outra no km 339,3 sobre o Rio Jabuti, esta com 70,51 m de extensão.
Já a terceira estrutura desse trecho será sobre o Rio Grande no km 347,9 com 11,90 m de extensão e por último a ponte sobre o Rio Benevente, no km 354,7, com 94 m de extensão. Nesses locais, as pontes atuais também passarão por obras de restauração e modernização.

Veja Também

Moradores denunciam piora de alagamento após obra da Eco101 em Viana

Eco101 já levou 259 multas no valor total de R$ 375 milhões no ES

Após a conclusão das obras de duplicação, todo o trecho contará com duas faixas para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto.
Dentro do cronograma de obras e investimentos da Eco101, além de Viana a Guarapari (km 305 a km 335), já foram entregues trechos duplicados em Anchieta (km 363 ao 366), Ibiraçu (km 215,9 ao km 220,4) e João Neiva (km 205,4 ao km 208,1), além do Contorno de Iconha (km 373,4 ao km 379,5), o que totalizará 47,3 quilômetros de pista duplicada, até o final de 2020. Além desses, 47,3 quilômetros serão entregues até o final deste ano.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Alfredo Chaves Anchieta BR 101 Guarapari Viana Eco101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados