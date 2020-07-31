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Por causa da chuva

Barreira cai na BR 101 e interdita parcialmente trecho no Sul do ES

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, barreira caiu no quilômetro 381, em Rio Novo do Sul, e trânsito segue por meio de pare e siga no local

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 22:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 22:14
Estrada
Crédito:
Uma barreira caiu na BR 101 na altura do quilômetro 381, em Rio Novo do Sul, por volta das 20h30 desta quinta-feira (30), e interrompeu o trânsito no sentido de Cachoeiro de Itapemirim para Vitória. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a queda da barreira foi causada pela forte chuva que cai no Sul do Estado.
A PRF informou também que o tráfego de veículos no trecho acontece em formato de pare e siga, já que apenas uma das faixas está liberada. A polícia comunicou que a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, está realizando a sinalização do local e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal está a caminho para realizar a limpeza da pista. 
Ainda não há previsão de liberação da pista, de acordo com a PRF, que também pediu atenção aos motoristas que trafegam pelo local.

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