Vídeo mostra momento em que carro avança sinal e atinge motoboy em Vitória

Vídeo mostra momento em que carro fura sinal vermelho e bate em motoboy Crédito: Reprodução / Vídeo

As imagens, enviadas para a TV Gazeta, mostram o momento em que Renato é atingido e arremessado para o outro lado da pista, onde bateu em um muro a cerca de 10 metros do local onde aconteceu a colisão. Testemunhas contaram à TV Gazeta que o semáforo abriu para Renato e ele já ia sair, quando viu que vinha um carro em alta velocidade. Ele parou, esperou o carro passar e quando foi sair de novo, veio outro carro  também muito rápido  e a batida aconteceu.

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Quem mora na região afirma que é comum os carros circularem em alta velocidade por ali. "Vira e mexe acontece acidente aqui no trevo", disse um morador de Goiabeiras.

"Eles não têm respeito nenhum pelo sinal, pelo pedestre. Até com o sinal já fechado, a gente tem que esperar o carro passar para poder atravessar", contou à TV Gazeta outra moradora.

MOTORISTA FOI LIBERADO PELA POLÍCIA

O motorista permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. O carro estava com a documentação irregular, mas não foi recolhido porque não havia guinchos credenciados disponíveis.

Avançar o sinal vermelho é considerada uma infração gravíssima, sujeita ao pagamento de multa no valor de R$ 293,47 e perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação(CNH).

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL