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Obituário

1931
2020
Aos 89 anos, morre Manoel Ceciliano, ex-reitor da Ufes e da UVV
Ceciliano também foi vice-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). A associação divulgou uma nota que comunicava com "imenso pesar" a morte dele.

Caique Verli

Repórter

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 13:11

Publicado em

14 set 2020 às 13:11
Morreu na noite deste domingo (13) o ex-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Manoel Ceciliano Salles Almeida, aos 89 anos.  Vítima de uma pneumonia, Ceciliano estava internado há um mês no hospital Cias, da Unimed, em Vitória.
Ele esteve à frente da Ufes em parte da década de 1970, convivendo com as dificuldades impostas pela ditadura militar. Mestre e doutor em Educação pela Universidade de Houston, Texas, Estados Unidos, Manoel também foi o primeiro reitor da Universidade Vila Velha (UVV). 
Nas redes sociais, a universidade particular lamentou a perda. "Hoje nos despedimos de nosso querido ex-Reitor, Manoel Ceciliano. Um ser iluminado que dedicou sua vida à educação e que, a partir de agora, perpetua sua existência através da jornada de cada um de nós. Ceciliano foi nosso primeiro Reitor. Permaneceu no cargo ao longo de duas décadas. Pioneiro em tudo que fez, também é, reconhecidamente, o primeiro PHD em Educação do Brasil", afirmou a UVV em publicação no seu perfil no Instagram.
Ver essa foto no Instagram

Algumas pessoas vivem além da presença física. Seus atos e bondade as tornam parte da história, de quem somos, daquilo que acreditamos. Hoje nos despedimos de nosso querido ex-Reitor, Manoel Ceciliano. Um ser iluminado que dedicou sua vida à educação e que, a partir de agora, perpetua sua existência através da jornada de cada um de nós. ⠀ Ceciliano foi nosso primeiro Reitor. Permaneceu no cargo ao longo de duas décadas. Pioneiro em tudo que fez, também é, reconhecidamente, o primeiro PHD em Educação do Brasil. ⠀ Agradecemos profundamente pelo grande profissional que tivemos a honra de ter ao nosso lado. Seguimos com a certeza de que quem é lembrado permanece vivo para sempre. E assim saudamos Ceciliano, a partir de agora, eterno. ⠀ - ⠀ Nascido aos 4 de dezembro de 1931, Manoel Ceciliano faleceu na noite do último domingo, 13 de setembro. Seu velório acontece a partir das 14h desta segunda-feira, dia 14, no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha.

Uma publicação compartilhada por UVV | Universidade Vila Velha (@uvvoficial) em

O velório acontece nesta segunda-feira (14), no Parque da Paz, no município de Vila Velha, e o enterro ocorrer ainda nesta tarde. Ceciliano também foi vice-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). A associação divulgou uma nota que comunicava com "imenso pesar" a morte dele. 
O ex-reitor da Ufes e da UVV deixa uma filha e três netos. Ele morreu com complicações em decorrência de uma pneumonia.  "Foi descartada a covid. O óbito veio  porque a função renal foi ficando comprometida, veio uma  infecção e acabou ocorrendo uma falência múltipla dos órgãos", contou um dos netos, Marconi Cipriano Gama.

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