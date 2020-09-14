Aos 89 anos, morre Manoel Ceciliano, ex-reitor da Ufes e da UVV

Morreu na noite deste domingo (13) o ex-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Manoel Ceciliano Salles Almeida, aos 89 anos. Vítima de uma pneumonia, Ceciliano estava internado há um mês no hospital Cias, da Unimed, em Vitória.

Ele esteve à frente da Ufes em parte da década de 1970, convivendo com as dificuldades impostas pela ditadura militar. Mestre e doutor em Educação pela Universidade de Houston, Texas, Estados Unidos, Manoel também foi o primeiro reitor da Universidade Vila Velha (UVV).

Nas redes sociais, a universidade particular lamentou a perda. "Hoje nos despedimos de nosso querido ex-Reitor, Manoel Ceciliano. Um ser iluminado que dedicou sua vida à educação e que, a partir de agora, perpetua sua existência através da jornada de cada um de nós. Ceciliano foi nosso primeiro Reitor. Permaneceu no cargo ao longo de duas décadas. Pioneiro em tudo que fez, também é, reconhecidamente, o primeiro PHD em Educação do Brasil", afirmou a UVV em publicação no seu perfil no Instagram.

O velório acontece nesta segunda-feira (14), no Parque da Paz, no município de Vila Velha, e o enterro ocorrer ainda nesta tarde. Ceciliano também foi vice-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). A associação divulgou uma nota que comunicava com "imenso pesar" a morte dele.