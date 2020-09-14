Homem suspeito de prometer cura em troca de dinheiro é preso no ES

Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar

Um homem foi preso neste sábado (12), na localidade de Rio Plantoja, em Santa Maria de Jetibá , na Região Serrana do Espírito Santo, após a Polícia Militar receber denúncias de que ele estaria aplicando golpes. De acordo com informações repassadas para polícia, o homem vendia medicamentos fitoterápicos, fazia orações, inventava visões e prometia cura e milagres em troca de dinheiro.

Ainda segundo a polícia, na denúncia, foi informado que o homem tinha feito várias vítimas na região e iria até uma casa para fazer orações. Militares foram até o local indicado para aguardar o suspeito, que chegou por volta das 16h. Na residência, o homem realizou as orações e cobrou a quantia de R$ 4 mil.

No momento do pagamento, a polícia deu voz de prisão. Com o homem foram encontrados R$ 4.725,25, que ele informou ser pagamento de dias anteriores e que exerce a prática de oração e curas há pouco mais de dois anos.

Ele também disse à polícia que tinha mais dinheiro em sua casa, em Laranja da Terra , no interior do Estado, e que já comprou, uma moto no valor de R$ 4 mil e um veículo no valor de R$ 10 mil, que está no nome de uma familiar.

De acordo com a polícia, o homem afirmou que fez investimentos em torno de R$ 50 mil na construção da casa, que é viciado em jogos de azar e que depositou em duas contas o valor de R$ 5 mil. Na casa dele, a polícia confirmou as informações e encontrou R$ 11.800,00 em espécie. No veículo dele foram encontrados vários tipos de remédios medicinais.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Santa Teresa, que também fica na Região Serrana do Estado. Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz.