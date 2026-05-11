Criança de 5 anos morre afogada em represa em Governador Lindenberg

Uma criança de 5 anos morreu após se afogar em uma represa no Córrego São João do Coslope, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (10). Joaquim de Almeida Fernandes havia saído para pescar com a mãe e o irmão.





A avó e o padrasto do menino relataram à repórter Luana Luiza, da TV Gazeta Noroeste, que, em determinado momento da pescaria, a mãe decidiu voltar para casa com Joaquim, enquanto o irmão permaneceu no local.





Já em casa, enquanto a mãe tomava banho, a criança disse que retornaria à represa para encontrar o irmão. No entanto, houve um desencontro: o irmão decidiu ir embora por outro caminho, enquanto Joaquim seguiu em direção à represa. Foi nesse momento que o menino acabou se afogando.





Ainda de acordo com os familiares, um vizinho percebeu que a criança estava na água e tentou socorrê-la. Joaquim foi levado para um pronto atendimento em Novo Brasil, distrito mais próximo da comunidade, mas não resistiu.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Científica e aguarda retorno.