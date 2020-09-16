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Preocupação

Moradores reclamam de acidentes em cruzamento de Colatina

O problema é no cruzamento da avenida Nossa Senhora da Penha com a rua Nivercilio Batista do Nascimento, no bairro Honório Fraga; prefeitura diz que vai reforçar a sinalização

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 19:32
Cruzamento no bairro Honório Fraga
Cruzamento no bairro Honório Fraga que tem registrado muitos acidentes  Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, estão preocupados com a quantidade de acidentes registrados em um cruzamento do bairro Honório Fraga. As ocorrências acontecem no mesmo local com frequência. Os moradores pedem sinalização adequada e a instalação de um quebra-molas.
O problema é no cruzamento da avenida Nossa Senhora da Penha com a rua Nivercilio Batista do Nascimento. Segundo os moradores, pelo menos uma vez por semana um acidente acontece no mesmo trecho. Eles relatam ainda que recentemente o fluxo de veículos aumentou muito na via, após a prefeitura fazer alterações no trânsito.

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Morador da região, o técnico de planejamento, Valcione Firmino, aponta a sinalização inadequada como um dos principais problemas. As sinalizações estão colocadas em locais inadequados e os motoristas não conseguem ver e acabam não respeitando, explicou.
Os moradores não aguentam mais ver tantos acidentes e têm medo de que algo mais grave aconteça.Tem muitas crianças na rua e lá precisa de redutores. Um acidente mais grave pode acontecer em breve, lamentou a aposentada Maria do Carmo Andretta.

O QUE DIZ A PREFEITURA? 

De acordo com a prefeitura, o fluxo de veículos aumentou por causa de uma obra de pavimentação que resultou na interdição da avenida que liga o bairro à BR 259. A obra está adiantada e em breve, com a liberação da via, vai ter a redução deste fluxo. Enquanto isso o município vai reforçar a sinalização para evitar acidentes.

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