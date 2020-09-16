Moradores reclamam de acidentes em cruzamento de Colatina

Cruzamento no bairro Honório Fraga que tem registrado muitos acidentes Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Moradores de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, estão preocupados com a quantidade de acidentes registrados em um cruzamento do bairro Honório Fraga. As ocorrências acontecem no mesmo local com frequência. Os moradores pedem sinalização adequada e a instalação de um quebra-molas.

O problema é no cruzamento da avenida Nossa Senhora da Penha com a rua Nivercilio Batista do Nascimento. Segundo os moradores, pelo menos uma vez por semana um acidente acontece no mesmo trecho. Eles relatam ainda que recentemente o fluxo de veículos aumentou muito na via, após a prefeitura fazer alterações no trânsito.

Morador da região, o técnico de planejamento, Valcione Firmino, aponta a sinalização inadequada como um dos principais problemas. As sinalizações estão colocadas em locais inadequados e os motoristas não conseguem ver e acabam não respeitando, explicou.

Os moradores não aguentam mais ver tantos acidentes e têm medo de que algo mais grave aconteça.Tem muitas crianças na rua e lá precisa de redutores. Um acidente mais grave pode acontecer em breve, lamentou a aposentada Maria do Carmo Andretta.

O QUE DIZ A PREFEITURA?