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Em Vila Velha

Homem furta lâminas de barbear, bate em viatura durante fuga e é preso

O suspeito foi detido por funcionários de supermercado e tentou fugir, mas colidiu contra uma viatura da Guarda Municipal, que dava apoio ao atendimento da ocorrência

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 09:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 09:14
Motocicleta utilizada pelo suspeito durante a fuga
Motocicleta utilizada pelo suspeito durante a fuga Crédito: Divulgação / Guarda Municipal de Vila Velha
Um homem foi preso após furtar lâminas de barbear de um supermercado em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (18). Ele tentou fugir, mas colidiu contra uma viatura da Guarda Municipal, que dava apoio ao atendimento da ocorrência.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma viatura da Guarda Municipal foi acionada pela Central de Videomonitoramento para seguir a um supermercado no bairro Itapoã, pois havia um homem detido por funcionários do local. O suspeito teria furtado seis caixas de lâminas de barbear, no valor total de R$ 184,10.
Ainda segundo informações do boletim, uma outra viatura foi acionada e, quando chegava no local, deparou-se com o suspeito em uma moto, sem capacete e na contramão. Os dois veículos se chocaram e o suspeito teve ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Glória para atendimento médico. Depois de receber alta, foi levado para a delegacia.

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