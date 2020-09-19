Homem furta lâminas de barbear, bate em viatura durante fuga e é preso

De acordo com o boletim de ocorrência, uma viatura da Guarda Municipal foi acionada pela Central de Videomonitoramento para seguir a um supermercado no bairro Itapoã, pois havia um homem detido por funcionários do local. O suspeito teria furtado seis caixas de lâminas de barbear, no valor total de R$ 184,10.

Ainda segundo informações do boletim, uma outra viatura foi acionada e, quando chegava no local, deparou-se com o suspeito em uma moto, sem capacete e na contramão. Os dois veículos se chocaram e o suspeito teve ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Glória para atendimento médico. Depois de receber alta, foi levado para a delegacia.