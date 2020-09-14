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Vila Velha

Guarda apreende seis quilos de maconha em estacionamento de shopping no ES

Após denúncia anônima, agentes da Guarda de Vila Velha conseguiram deter três indivíduos que traficavam no estacionamento

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 19:11
Droga apreendida em estacionamento de um shopping de Vila Velha
Droga apreendida em estacionamento de um shopping de Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
Cinco tabletes com aproximadamente seis quilos de maconha foram apreendidos com três indivíduos no estacionamento de um shopping em Vila Velha. A apreensão ocorreu na tarde desta segunda-feira (14) e foi realizada pela Guarda Municipal do município.
Guarda acha seis quilos de maconha em estacionamento de shopping no ES
O recolhimento da droga aconteceu após uma denúncia anônima. Segundo o relato, indivíduos em um veículo do modelo Spin estariam fazendo entregas de drogas no local. A equipe da Guarda foi ao local e conseguiu apreender a droga e os suspeitos.
Os três envolvidos foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, em Itaparica.

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