Guarda apreende seis quilos de maconha em estacionamento de shopping no ES

Cinco tabletes com aproximadamente seis quilos de maconha foram apreendidos com três indivíduos no estacionamento de um shopping em Vila Velha. A apreensão ocorreu na tarde desta segunda-feira (14) e foi realizada pela Guarda Municipal do município.
Guarda acha seis quilos de maconha em estacionamento de shopping no ES
O recolhimento da droga aconteceu após uma denúncia anônima. Segundo o relato, indivíduos em um veículo do modelo Spin estariam fazendo entregas de drogas no local. A equipe da Guarda foi ao local e conseguiu apreender a droga e os suspeitos.
Os três envolvidos foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, em Itaparica.