Envolvido na morte de empresário na Serra tem 15 anos

Polícia Militar em frente ao carro utilizado no crime em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O responsável por dirigir o carro utilizado no assalto que resultou na morte do empresário José Geraldo Rizzo, na manhã desta segunda-feira (14) , é um adolescente que foi apreendido logo depois do crime. Ele tem apenas 15 anos de idade, mas já acumula cinco passagens pela polícia. Entre os crimes cometidos anteriormente estão roubo e tráfico de drogas.

Parte da ficha criminal do rapaz foi revelada pelo tenente-coronel Leonardo Celante, durante uma entrevista concedida nesta tarde (14), no 6º Batalhão da Polícia Militar, na Serra  cidade onde aconteceu o crime que vitimou o empresário de 61 anos, dono de uma rede de supermercados.

"As informações que nós temos é que esse menor, ao ouvir os disparos, tentou fugir nesse veículo, que foi abordado pelos policiais. Ele já tem uma passagem criminal extensa. Desde dezembro de 2019 até hoje, essa é a quinta vez que ele foi apreendido por crimes diversos, entre eles roubo e tráfico de drogas" Tenente-coronel Leonardo Celante - Comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar

Os tiros ouvidos pelo adolescente teriam sido os efetuados pelo comparsa dele, que realizou o assalto ao empresário. O assaltante disparou três vezes contra a vítima, perto de uma agência bancária, localizada no bairro Jardim Limoeiro, onde seria feito o depósito de R$ 52 mil em dinheiro.

Segundo informações passadas pelo delegado José Luiz Pazeto, da 3ª Delegacia Regional da Serra, esse segundo criminoso já foi identificado . Ele é conhecido como Costela, de 27 anos. Acredito que a prisão dele seja questão de horas", afirmou no início da noite.

AS PASSAGENS POLICIAIS

4 de dezembro de 2019: o adolescente foi detido pela Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar, conduzindo um veículo roubado.

o adolescente foi detido pela Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar, conduzindo um veículo roubado. 23 de fevereiro de 2020: acabou detido no Parque da Cidade ao tentar roubar o veículo de um 3º Sargento da PM. Junto dele foram apreendidos um pistola, 13 munições, dois carregadores e um celular.

acabou detido no Parque da Cidade ao tentar roubar o veículo de um 3º Sargento da PM. Junto dele foram apreendidos um pistola, 13 munições, dois carregadores e um celular. 13 de julho de 2020: o jovem foi detido com 32 buchas de maconha e 23 pinos de cocaína, em um local conhecido como "Paredão", na Rua Rio de Janeiro, no bairro Jardim Limoeiro, conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

o jovem foi detido com 32 buchas de maconha e 23 pinos de cocaína, em um local conhecido como "Paredão", na Rua Rio de Janeiro, no bairro Jardim Limoeiro, conhecido pelo intenso tráfico de drogas. 15 de agosto de 2020: acabou apreendido por causa da posse de maconha, na Rua Manaus, que também faz parte do chamado "Paredão".

SUSPEITA DE CRIME PLANEJADO COM INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Segundo o jovem, ele foi convidado pelo comparsa para participar da ação criminosa, em troca de uma quantia em dinheiro. O convite teria sido feito há cerca de uma semana. Essa pessoa executaria o crime com o apoio dele, mas cabe à Polícia Civil averiguar todas as informações, explicou Celante.

No entanto, diante da dinâmica do assalto seguido de morte, a Polícia Militar acredita que houve, de fato, planejamento e uso de informações privilegiadas por parte dos criminosos. A gente acredita que eles já foram sabendo que esse comerciante faria o depósito. De onde veio essa informação, não posso afirmar agora, disse.

VÍTIMA ESTAVA ARMADA

No momento do assalto, o empresário José Geraldo Rizzo estava armado com uma pistola, que também foi roubada. De acordo com informações passadas por testemunhas ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima era um policial da reserva. Ou seja, estava aposentado.

Embora ainda não seja uma certeza, o tenente-coronel Leonardo Celante apontou que o criminoso pode ter realizado os disparos por esse motivo. Infelizmente, o comerciante teve a vida ceifada por um indivíduo que, talvez, por perceber que a vítima portava uma arma de fogo, realizou os disparos, disse.

CARRO UTILIZADO TAMBÉM ERA ROUBADO

Apreendido, o carro branco utilizado no crime tinha restrição de furto e roubo. Segundo informações da PM, o veículo havia sido roubado no último dia 10, por volta das 22h, no bairro Laranjeiras, que também fica na Serra. Nesta segunda-feira (14), ele estava com a placa adulterada.

IRMÃO JÁ FOI VÍTIMA DE ASSALTO PARECIDO HÁ 3 ANOS

De acordo com a família, por causa de um disparo que atingiu a região do abdômen, ele precisou ficar 92 dias internado em um hospital particular  para onde José Geraldo também foi levado na manhã desta segunda-feira (14), mas não resistiu aos ferimentos causados pelos três tiros.

INVESTIGAÇÕES

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como latrocínio e que o adolescente de 15 anos foi autuado em flagrante por atos infracionais análogos ao crime e à receptação. Ele será encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).