Polícia já sabe quem assaltou e matou empresário na Serra e pede ajuda

Atirador que matou empresário na Serra foge descalço pelas ruas de Jardim Limoeiro Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A imagem mostra o suspeito vestindo calça jeans, blusa preta de mangas longas e um boné. Quem tiver qualquer informação sobre o homem deve informar a polícia por meio do Disque-Denúncia (181). As informações e o pedido são do delegado do caso.

"Nós já identificamos o atirador: o vulgo dele é 'Costela', de 27 anos. Acredito que a prisão dele seja questão de horas. Quem souber dele, ligue para o 181" José Luiz Pazeto - Delegado titular da 3ª Delegacia Regional da Serra

De acordo com a Polícia Militar , o rapaz jovem tentou fugir de carro quando ouviu os três tiros de arma de fogo. No entanto, ele acabou detido por policiais cerca de dez minutos depois do crime. Já o homem de 27 anos, que efetuou os disparos, fugiu correndo pelas ruas do bairro e ainda não foi localizado.

UMA DAS ARMAS NA FOTO ERA DA VÍTIMA

Conforme informado pelo delegado Pazeto, uma das armas que o homem segurava no momento em que foi fotografado pertencia à vítima. Além de empresário, testemunhas disseram que José Geraldo Rizzo era policial da reserva. Ou seja, estava aposentado. A pistola que ele portava era de calibre 380.

CRIME PLANEJADO: R$ 52 MIL LEVADOS

Devido à dinâmica do crime, a Polícia Militar acredita que o crime foi planejado e que os criminosos tinham informações privilegiadas sobre a vítima, que estava prestes a depositar R$ 52 mil em dinheiro. O assalto e os disparos aconteceram na frente de uma agência bancária, por volta das 10h30 desta segunda (14) .

CARRO ERA ROUBADO E ESTAVA COM PLACA ADULTERADA

Apreendido, o carro utilizado no crime tinha restrição. Segundo a PM, o veículo havia sido roubado no último dia 10, por volta das 22h, no bairro Laranjeiras, na Serra. Nesta segunda-feira (14), ele estava com a placa adulterada. O dono do veículo compareceu à Delegacia Regional da cidade durante a tarde e não reconheceu o adolescente como o responsável pelo roubo do automóvel.

IRMÃO TAMBÉM JÁ PASSOU POR SITUAÇÃO PARECIDA