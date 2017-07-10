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Assalto

Dono de rede de supermercados é baleado ao chegar em banco na Serra

Luiz Rizzo foi baleado no abdômen e passa por cirurgia em um hospital na Serra. O crime aconteceu na Avenida Jacaraípe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2017 às 16:01

Publicado em 10 de Julho de 2017 às 16:01

Empresário foi baleado ao deixar o Banco do Brasil em Jacaraípe Crédito: Reprodução/GoogleStreetView
O empresário Luiz Rizzo, dono de uma franquia da rede de supermercados Multishow, foi baleado na manhã desta segunda-feira (10), quando chegava ao Banco do Brasil, localizado na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, na Serra.
Rizzo, que é conhecido como Luiz Dalmerry, foi baleado no abdômen e passa por cirurgia em um hospital do município. O estado de saúde dele é grave, porém estável. 
Por volta das 10h40, o empresário foi ao banco, acompanhado de um amigo, em uma caminhonete S-10. Depois de estacionar o veículo, Luiz, que estava com um malote, foi abordado por um bandido de moto. Ainda não se sabe se a vítima reagiu, mas o assaltante atirou e fugiu com o malote. Outro criminoso, em outra moto, dava cobertura na ação.
VÍDEO MOSTRA UM DOS BANDIDOS CORRENDO
Câmera flagra criminoso de capacete
O empresário foi socorrido pelo amigo, que o levou até o Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.
> Bandidos fazem funcionários reféns em assalto a joalheria
A reportagem do site G1 ES entrou em contato com o supermercado, mas os funcionários não souberam dizer o que aconteceu, apenas confirmaram que Rizzo foi baleado. Ainda não há informações sobre a quantia carregada pelo empresário.
Com informações de Victor Muniz

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