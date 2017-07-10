Dono de rede de supermercados é baleado ao chegar em banco na Serra

Empresário foi baleado ao deixar o Banco do Brasil em Jacaraípe Crédito: Reprodução/GoogleStreetView

O empresário Luiz Rizzo, dono de uma franquia da rede de supermercados Multishow, foi baleado na manhã desta segunda-feira (10), quando chegava ao Banco do Brasil, localizado na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, na Serra.

Rizzo, que é conhecido como Luiz Dalmerry, foi baleado no abdômen e passa por cirurgia em um hospital do município. O estado de saúde dele é grave, porém estável.

Por volta das 10h40, o empresário foi ao banco, acompanhado de um amigo, em uma caminhonete S-10. Depois de estacionar o veículo, Luiz, que estava com um malote, foi abordado por um bandido de moto. Ainda não se sabe se a vítima reagiu, mas o assaltante atirou e fugiu com o malote. Outro criminoso, em outra moto, dava cobertura na ação.

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Câmera flagra criminoso de capacete

O empresário foi socorrido pelo amigo, que o levou até o Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.

A reportagem do site G1 ES entrou em contato com o supermercado, mas os funcionários não souberam dizer o que aconteceu, apenas confirmaram que Rizzo foi baleado. Ainda não há informações sobre a quantia carregada pelo empresário.