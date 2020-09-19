PRF apreende 600 mil maços de cigarro sem nota fiscal na BR 101 no ES

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 600 mil maços de cigarro sem nota fiscal na BR 101 neste sábado (19) Crédito: Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste sábado (19) uma carga de cerca de 600 mil maços de cigarros ilegais em um caminhão no Km 414 da BR 101 , em Itapemirim , no Sul do Estado. De acordo com a PRF, o carregamento era de fabricação nacional e estava sem comprovação fiscal.

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) informou neste domingo (20) que a carga estava avaliada em R$ 3 milhões e que, para tentar ludibriar a fiscalização, a nota fiscal foi emitida com a unidade de milheiro, equivalente a mil cigarros. A carga, porém, estava separada em pacotes de 50 maços.

Segundo a polícia, agentes realizavam fiscalização na rodovia quando abordaram o caminhão com um ocupante, que saiu de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e tinha como destino o Estado do Ceará. Ao realizarem a vistoria no veículo, encontraram no compartimento de carga 1.200 caixas de cigarros da marca Gift, totalizando cerca de 600 mil maços, sem nota fiscal.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 600 mil maços de cigarro sem nota fiscal na BR 101 neste sábado (19) Crédito: Divulgação/PRF

Os agentes, então, acionaram a Secretaria Estadual da Fazenda para que fossem tomadas medidas devido ao transporte de mercadoria sem comprovação fiscal. Segundo a PRF, o motorista não foi detido. Conforme informações do auditor da Receita, "a infração será punida com valores que podem chegar a casa do milhão de reais".