PRF apreende 600 mil maços de cigarro sem nota fiscal na BR 101 no ES

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste sábado (19) uma carga de cerca de 600 mil maços de cigarros ilegais em um caminhão no Km 414 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Estado. De acordo com a PRF, o carregamento era de fabricação nacional e estava sem comprovação fiscal.
A Secretaria da Fazenda (Sefaz) informou neste domingo (20) que a carga estava avaliada em R$ 3 milhões e que, para tentar ludibriar a fiscalização, a nota fiscal foi emitida com a unidade de milheiro, equivalente a mil cigarros. A carga, porém, estava separada em pacotes de 50 maços.
Segundo a polícia, agentes realizavam fiscalização na rodovia quando abordaram o caminhão com um ocupante, que saiu de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e tinha como destino o Estado do Ceará. Ao realizarem a vistoria no veículo, encontraram no compartimento de carga 1.200 caixas de cigarros da marca Gift, totalizando cerca de 600 mil maços, sem nota fiscal.
Os agentes, então, acionaram a Secretaria Estadual da Fazenda para que fossem tomadas medidas devido ao transporte de mercadoria sem comprovação fiscal. Segundo a PRF, o motorista não foi detido. Conforme informações do auditor da Receita, "a infração será punida com valores que podem chegar a casa do milhão de reais".
De acordo com a Sefaz, o transporte irregular gerou uma autuação de R$ 1,71 milhão. Foram lavrados autos de apreensão e de infração, com imposto no valor de R$ 810 mil e multa de R$ 900 mil.