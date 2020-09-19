Detentos rendem agentes e fogem de presídio em Cachoeiro de Itapemirim

Três presos fugiram depois de render agentes penitenciários na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A fuga ocorreu por volta das 21h30 desta sexta-feira (18).
Segundo o acionamento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), os internos Daniel Gonçalves Filho, Isaac da Silva Campos e Roberto Romualdo de Souza renderam os agentes e, em seguida, furtaram duas motos que foram usadas para concluir a fuga.
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça confirmou que registrou a fuga dos internos da Apac de Cachoeiro de Itapemirim na noite desta sexta-feira (18) e que os três ainda cometeram furto. Segundo a Sejus, os três continuam foragidos e a direção da Apac acionou a polícia para a apuração do caso. A Sejus não informou como os presos renderam os agentes.