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Continuam foragidos

Detentos rendem agentes e fogem de presídio em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo o acionamento do Ciodes, os internos Daniel Gonçalves Filho, Isaac da Silva Campos e Roberto Romualdo de Souza ainda furtaram duas motos que foram usadas para concluir a fuga

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 16:12
A Apac de Cachoeiro de Itapemirim fica localizada no bairro Monte Líbano
Imagens internas da Apac de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ Governo do Estado
Três presos fugiram depois de render agentes penitenciários na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A fuga ocorreu por volta das 21h30 desta sexta-feira (18).
Segundo o acionamento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), os internos Daniel Gonçalves Filho, Isaac da Silva Campos e Roberto Romualdo de Souza renderam os agentes e, em seguida, furtaram duas motos que foram usadas para concluir a fuga.

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Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça confirmou que registrou a fuga dos internos da Apac de Cachoeiro de Itapemirim na noite desta sexta-feira (18) e que os três ainda cometeram furto. Segundo a Sejus, os três continuam foragidos e a direção da Apac acionou a polícia para a apuração do caso. A Sejus não informou como os presos renderam os agentes.

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